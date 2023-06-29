بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

احتضن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نسخة من المصحف الشريف خلال زيارته لمسجد في مدينة ديربند بجمهورية داغستان.

وتلقى بوتين، أمس الأربعاء، نسخة من القرآن الكريم هدية خلال زيارته لمسجد "جمعة" في مدينة ديربند في داغستان، مؤكدا أن روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية.

واعتبر الرئيس الروسي أن "عدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا يعد جريمة".

وأظهرت لقطات الرئيس الروسي وهو يحتضن المصحف الشريف بعدما أهداه له إمام المسجد.

وأدان بوتين بشدة جريمة الإقدام على حرق المصحف، مضيفا: "بطريرك روسيا يؤكد لنا دوما أن المسلمين إخوتنا".

وأضاف: "هذا يقوي وحدة شعبنا.. المتعدد الجنسيات، والمتنوع في الطوائف، ولكنه شعب موحد.. هذا مقدس عند المسلمين وهو مقدس أيضا بالنسبة للآخرين".

وتابع الرئيس الروسي" نحن نعلم أنهم في بعض البلدان الأخرى يتصرفون بصورة مختلفة، ومنهم من لا يحترم المشاعر الدينية للناس. ويقولون إنها ليست جريمة".

وقال: "هذا (إحراق القرآن) يعتبر جريمة في بلدنا! وبحسب الدستور وحسب المادة 282 من قانون العقوبات. إنها جريمة! وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية".

ويأتي ذلك في وقت قررت فيه السلطات السويدية منح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى، حيث أقدم رجل على تمزيق المصحف الذي يحمله وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي.

وجاء هذا التحرك ذلك بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.