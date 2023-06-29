عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

احتضن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نسخة من المصحف الشريف خلال زيارته لمسجد في مدينة ديربند بجمهورية داغستان. 

وتلقى بوتين، أمس الأربعاء، نسخة من القرآن الكريم هدية خلال زيارته لمسجد "جمعة" في مدينة ديربند في داغستان، مؤكدا أن روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية.

بيان عاجل من أمريكا بشأن حرق القرآن في السويد

بعد حرق المصحف بالسويد.. دولة عربية توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي

واعتبر الرئيس الروسي أن "عدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا يعد جريمة".

وأظهرت لقطات الرئيس الروسي وهو يحتضن المصحف الشريف بعدما أهداه له إمام المسجد.

وأدان بوتين بشدة جريمة الإقدام على حرق المصحف، مضيفا: "بطريرك روسيا يؤكد لنا دوما أن المسلمين إخوتنا".

وأضاف: "هذا يقوي وحدة شعبنا.. المتعدد الجنسيات، والمتنوع في الطوائف، ولكنه شعب موحد.. هذا مقدس عند المسلمين وهو مقدس أيضا بالنسبة للآخرين".

وتابع الرئيس الروسي" نحن نعلم أنهم في بعض البلدان الأخرى يتصرفون بصورة مختلفة، ومنهم من لا يحترم المشاعر الدينية للناس. ويقولون إنها ليست جريمة".

وقال: "هذا (إحراق القرآن) يعتبر جريمة في بلدنا! وبحسب الدستور وحسب المادة 282 من قانون العقوبات. إنها جريمة! وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية".

ويأتي ذلك في وقت قررت فيه السلطات السويدية منح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى، حيث أقدم  رجل على تمزيق المصحف الذي يحمله وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي.

وجاء هذا التحرك ذلك بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

بوتين فلاديمير بوتين حرق المصحف الرئيس الروسى المصحف الشريف روسيا السويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

والدة طالبة أكتوبر: عامل الدليفري استدرج بنتي عشان يكسر عيني وأوافق يتجوزها 

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

الدرجات حلوة|بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة وقرارات بشأن امتحان الكيمياء قريبا

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

منافس الزمالك .. النصر السعودي يضم صفقة عالمية خلال ساعات

لاستعادة الصدارة.. الأحمر يواجه البنك الأهلي في الدوري الممتاز

إصابة 14 شخصا بحادث أتوبيس على طريق الكريمات في الجيزة

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الكاكاو لأعلى مستوياتها في 46 عاما.. صدمة كبيرة لعشاق الشوكولاتة

رفضت تصدير أسلحة.. سويسرا تتمسك بموقفها من الحرب الأوكرانية

دمر كل شيء .. الكشف عن قرارات كارثية لـ زيلينسكي أثارت جدلا واسعا

البرهان: مستعدون لقبول أي مبادرة تركية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان

شاهد.. اللقطات الأولي لحطام الغواصة تيتان لحظة وصولها لـ كندا

مفاجأة صادمة .. مقتل حشد عسكري أمريكي في ضربة روسية بأوكرانيا

خضوع بايدن لـ جهاز التنفس الصناعي | إعلان عاجل من البيت الأبيض

الرئيس الإماراتي يتبادل التهاني مع نظيره السوري

ترشيحاتنا

طواف الإفاضة .. حكمه وهل يجوز تركه وجمعه مع طواف الوداع؟

دوافع سياسية.. صدى البلد يكشف أسباب حرق المصحف بالسويد واستفزاز المسلمين

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 29 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى

موبايلات المستقبل.. أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي يمكنك شراؤها

فئة الـ SUV.. أسعار هيونداي توسان في إجازة العيد

أيهما أفضل الأضحية أم الصدقة .. أمين الإفتاء يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لبان الدكر؟

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ