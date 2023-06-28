بيان عاجل من أمريكا بشأن حرق القرآن في السويد

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، معلقا على حرق القرآن في السويد، إن الولايات المتحدة تعتبر حرق النصوص الدينية غير محترم وضار، مضيفا أن هذا لا يؤثر على موقف واشنطن من ضرورة انضمام البلاد إلى الناتو في أقرب وقت ممكن.

وقال باتيل، في مؤتمر صحفي، معلقا على حرق القرآن في السويد: "حرق النصوص الدينية وتشويهها يمكن أن يكون غير محترم ومضر للغاية".

وأضاف أن الإجراءات التي قد تكون مشروعة "لا يجب بالضرورة أن تكون مناسبة”.

وأوضح نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن السويد، تشترك في قيم الناتو، ولا تزال الولايات المتحدة تعتقد أن الدولة الأوروبية يجب أن تصبح عضوا في الحلف في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف هجلمار كريستنسون، إن قرار الشرطة بالسماح بحرق القرآن الكريم، “غير مناسب”.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال كريستينسون، في مؤتمر صحفي في ستوكهولم: ”هذا قانوني ولكنه غير مناسب.. لن أتحدث عن تأثير الإجراء على عملية انضمام السويد إلى الناتو”، مضيفا أن “الإذن بحرق القرآن هو من اختصاص الشرطة”.

وأوضح رئيس الوزراء السويدي: “أعتقد أننا نعيش في وقت نحتاج فيه إلى التزام الهدوء والتفكير فيما هو الأفضل لمصالح السويد على المدى الطويل".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة “فرانس برس”، نقلا عن وكالات إنفاذ القانون المحلية، أن الشرطة السويدية سمحت بعمل احتجاج وحرق القرآن أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم في اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى.