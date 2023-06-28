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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هدية.. بوتين يتلقى نسخة من القرآن في دربند الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، نسخة من القرآن الكريم هدية، في مدينة دربند الروسية.

وحسب "روسيا اليوم"، أدان بوتين خلال زيارته مسجد "الجمعة" في مدينة دربند، جريمة الإقدام على حرق المصحف، مضيفًا: "بطريرك روسيا يؤكد لنا دوما أن المسلمين إخوتنا".

وأضاف: "هذا يقوّي وحدة شعبنا.. المتعدد الجنسيات، والمتنوع في الطوائف، ولكنه شعب موحد.. هذا مقدس عند المسلمين وهو مقدس أيضا بالنسبة للآخرين".

وتابع الرئيس الروسي" نحن نعلم أنهم في بعض البلدان الأخرى يتصرفون بصورة مختلفة، ومنهم من لا يحترم المشاعر الدينية للناس. ويقولون إنها ليست جريمة".

وقال: "هذا (إحراق القرآن) يعتبر جريمة في بلدنا! وبحسب الدستور وحسب المادة 282 من قانون العقوبات. إنها جريمة! وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية".

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