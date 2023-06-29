بعد حرق المصحف بالسويد.. دولة عربية توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي

أعربت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لسماح السلطات السويديَّة لأحد المتطرفيــــن بإحراق نسخة من المُصحَف الشريف.

وفي بيان لها تداوله وسائل إعلام عراقية؛ فقد دعت وزارة الخارجيَّة المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المفروضة.

وكان الحكومة السويدية وقف هذا المسار الانحداري السيئ بدل التلطي خلف مقولة حرية التعبير وغيرها من الشعارات المنمقة”.



وختم حزب الله بيانه داعيا المرجعيات والمؤسسات الإسلامية العليا والحكومات العربية والإسلامية إلى القيام بكل الخطوات المناسبة التي تدفع هذه الدول لمنع تكرار هذه الحماقات على أرضها، ووقف نشر ثقافة الكراهية والبيضاء.