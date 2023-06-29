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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله اللبناني يعلق على حرق المصحف في السويد

حسن نصر الله
حسن نصر الله

أدان حزب الله اللبناني  بشدة  تمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد ستوكهولم في السويد.

وقال حزب الله، في بيان له: “تكرار التعدي على القرآن الكريم في هذا البلد وغيره لا يمكن السكوت عنه، وعلى الحكومة السويدية وقف هذا المسار  الانحداري السيئ بدل التلطي خلف مقولة حرية التعبير وغيرها من الشعارات المنمقة”.

وختم حزب الله بيانه داعيا المرجعيات والمؤسسات الإسلامية العليا والحكومات العربية والإسلامية إلى القيام بكل الخطوات المناسبة التي تدفع هذه الدول لمنع تكرار هذه الحماقات على أرضها، ووقف نشر ثقافة الكراهية والبيضاء. 

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القران الكريم المؤسسات الإسلامية حرق المصحف بالسويد ثقافة الكراهية حزب الله اللبناني

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