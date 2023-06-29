حزب الله اللبناني يعلق على حرق المصحف في السويد

أدان حزب الله اللبناني بشدة تمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد ستوكهولم في السويد.

وقال حزب الله، في بيان له: “تكرار التعدي على القرآن الكريم في هذا البلد وغيره لا يمكن السكوت عنه، وعلى الحكومة السويدية وقف هذا المسار الانحداري السيئ بدل التلطي خلف مقولة حرية التعبير وغيرها من الشعارات المنمقة”.

وختم حزب الله بيانه داعيا المرجعيات والمؤسسات الإسلامية العليا والحكومات العربية والإسلامية إلى القيام بكل الخطوات المناسبة التي تدفع هذه الدول لمنع تكرار هذه الحماقات على أرضها، ووقف نشر ثقافة الكراهية والبيضاء.