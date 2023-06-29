موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة

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يواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري

تقام المباراة بين الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز 11 برصيد 35 نقطة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، واستعادة صدارة الترتيب أمام البنك الأهلي، والتي يحتلها بيراميدز مؤقتا، والاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب البطولة، علما بأن الأهلي له 5 مؤجلات.

لكن المباراة ستكون صعبة على الأهلي، كون البنك الأهلي يستهدف ضمان البقاء بالدوري في الموسم المقبل، حيث حصد 35 نقطة ويتواجد في المركز الـ11.