استعداد ثقافي قوي بأسيوط للاحتفال بـ ذكرى ثورة 30 يونيو

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة ، ضياء مكاوى رئيس الادارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافى ، وبعض مسئولى فرع ثقافة اسيوط ، لمناقشة استعدادات الاقليم لاحتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة ،تزامنا مع الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، وتفعيل الانشطة الثقافية بقصور الثقافة والمكتبات المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة تحت رعاية الدكتورة نيفين كيلاني وزير الثقافة ومحافظ أسيوط وإشراف الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – خطة اقليم وسط الصعيد الثقافى للاستعداد لاحتفالات الذكرى الـعاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة واحتفالات عيد الاضحى المبارك والتى سيتم تنظيمها غدا الجمعة بمسرح قصر ثقافة اسيوط الساعة الثامنة مساءا بحضور كافة القيادات التنفيذية والامنية والشعبية بالاضافة الى الاحتفالات المختلفة بمختلف قصور الثقافة ومكتبات الطفل المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة ،لادخال البهجة والسعادة على المواطنين خلال الاحتفال بعيد الاضحى المبارك .



وأكد محافظ أسيوط ،على دعمه الكامل للأنشطة الثقافية والفنية التي تقام بقصور الثقافة وبمختلف مؤسسات الدولة لافتًا إلى أهمية الثقافة في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تسهم في بناء مصر ، لافتا الى اهمية المعارض الثقافية والفنية التى تقيمها قصور الثقافة بالمحافظة والتى تضم كتبا واعمالا فنية في المجالات المختلفة يتم بيعها للجمهور بأسعار مخفضة وذلك لبناء الفكر وتحصين الوعي وتهذيب السلوك ونشر ثقافة القراءة بين الجميع بإعتبارها تعد أحد أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع ،مشيدا بالعروض الفنية والمسرحية التى ينظمها اقليم وسط الصعيد الثقافى بمختلف مؤسساته الثقافية المنتشرة بالقرى والنجوع .



كان محافظ أسيوط قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية في كافة المجالات وأن يحفظ مصر وأن ينعم علي شعبها بمزيد من التقدم والرخاء .