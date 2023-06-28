12 كيلوجراما.. فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم ضخم بالقولون

نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفي أسيوط الجامعي الرئيسي، في استئصال ورم ضخم في القولون المستعرض لسيدة تبلغ من العمر 43 عاماً، وهو ما يمثل إضافة جديدة إلى سجل نجاحات مستشفيات جامعة أسيوط المشهود لها، وتميز كوادرها الطبية.

استقبلت المستشفى، المريضة بأعراض انسداد في الأمعاء، وبعد إجراء الفحوصات، والأشعة اللازمة، تم عمل استكشاف للبطن، وتبين وجود ورم ضخم في القولون المستعرض يزن نحو (12) كيلو جراما، وتم التدخل الجراحي؛ لاستئصال الورم، وجزء من القولون، وعمل توصيل للأمعاء، وتم متابعة الحالة، والمريضة في حالة جيدة الآن.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة أسيوط، على رفع كفاء الخدمات الطبية المقدمة بمستشفياتها، وتوفير العناصر البشرية المؤهلة) بما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية، وبما يسهم في تحقيق نتائج مشرفة دائما، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارةالمستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بما تضمه المستشفيات الجامعية من أطقم طبية على مستوى عالٍ من الكفاءة، مؤكداً على دورهم فى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لملايين المرضى، فضلاً عن انفرادها بإمكانيات طبية، وأجهزة تواكب المقاييس العالمية.





جدير بالذكر، أن الطاقم الطبي الذي نجح في إجراء العملية الجراحية؛ بتميز وكفاءة طبية ضم فريقا من تخصص الجراحة العامة، تحت إشراف الدكتور مصطفي حمد رئيس القسم الحالي، والدكتور مصطفى ثابت رئيس قسم الجراحة العامة السابق، و ضم الطاقم الطبي الذي أجرى الجراحة : الدكتور سمير حسني مدرس مساعد بقسم الجراحة ب1، والدكتور أحمد عبد الفتاح معيد بقسم الجراحة ب1، والدكتور محمد حسني طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة، وضم فريق التخدير: الدكتور جورج مجدي مدرس مساعد، والدكتورة إسراء جمال طبيب مقيم، والدكتور خالد طلبة.