محافظ أسيوط يزور مستشفيات الإيمان للاطمئنان على حالة المرضى وتهنئتهم بعيد الأضحى

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأربعاء، مستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط العام "الشاملة" للاطمئنان علي حالة المرضى الصحية وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك ويمنحهم الهدايا العينية والعيديات داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل .. رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الايمان العام والدكتور أمجد صبحي مدير مستشفى أسيوط العام ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق والعديد من القيادات التنفيذية.



وبدأ محافظ أسيوط جولته عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بزيارة مستشفى الإيمان العام بحي غرب وقدم التهنئة للأطباء وطاقم التمريض بالعيد كما اطمئن على الحالة الصحية للمرضى بمختلف أقسام المستشفى وتابع حالتهم الصحية مع الأطباء المعالجين كما استمع إلى مدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم وقدم لهم الهدايا العينية والمادية مهنئًا بعيد الأضحى المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل كما اطمئن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام.



واستكمل المحافظ جولته بزيارة مستشفى أسيوط العام "الشاملة" بميدان المجذوب بحي غرب لمتابعة سير العمل بالمستشفى وتواجد الاطباء والتمريض وجاهزية الأقسام بها لاستقبال المرضى وخاصة مصابى الحوادث مقدمًا التهنئة للمرضى المتواجدين بالمستشفى ولجميع العاملين والفريق الطبي والتمريض والمرضى مقدمًا لهم الهدايا مشددًا علي تواجد الأطباء وأطقم التمريض بنوبتجيات العلمل بأقسام المستشفى كما شهد المحافظ وصول جهاز الأشعة المقطعية والأشعة العادية بالمستشفى ضمن خطة تطوير أقسام المستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة.



فيما عبر المرضى عن سعادتهم بزيارة المحافظ لهم وتفديم كافة أوجه المساعدة لهم داعين الله أن يحفظ مصر جيشا وقيادة وشعبًا وينعم عليها بمزيد من الخير والرخاء والنماء.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين خلال أجازاة العيد والتعامل الفورى معها بالتنسيق مع كافة الجهات وعلى اتصال دائم بغرفة عمليات الطورائ بالمديرية وغرف عمليات الإدارات الصحية والمستشفيات للتعامل مع أية بلاغات أو حوادث لافتًا إلى إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات المركزية والعامة والتنسيق مع مستشفيات جامعة اسيوط وتكليف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل مشيدًا بمبادرة "100 يوم صحة" والتي اطلقتها وزارة الصحة على مدار 100 يوم لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية بالمجان من خلال 200 فرقة ثابتة ومتنقلة بقرى ومراكز المحافظة موجهًا الشكر لقيادات مديرية الصحة والأطقم الطبية لحرصهم على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف أيضا وتجهيز عدد كافي من سيارات الإسعاف موزعة بكافة أنحاء المحافظة وأماكن الحدائق والمتنوهات والتجمعات للتعامل مع الحالات الطارئة وتكليف المسئولين بمتابعة توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ.

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