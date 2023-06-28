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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب

محافظ أسيوط يؤدي
محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك

أدى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط وسط حضور المئات من المواطنين كما أدى الصلاة معه اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والعقيد أحمد حمدي بقطاع الأمن الوطني وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف ومحمد بشير مديرعام بالمكتب الفني بالمحافظة وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وعيون إبراهيم رئيس حي غرب ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية والأمنية وعدد من رؤساء المراكز والمدن ومديري المكديريات الخدمية بينما أدى الآلاف من أبناء محافظة أسيوط صلاة العيد في 2130 مسجدًا و150 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.


وأكد وكيل وزارة الأوقاف خلال خطبة العيد أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية وأن من أفضل الايام يوم النحر مشيراً إلى فرحة حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة والوقوف على صعيد عرفات مضيفًا أن المسلمين في بقاع الأرض يفرحون بذبح الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل وإدخالاً للسرور على الفقراء والمساكين.


وعقب الصلاة تبادل محافظ أسيوط التهنئة مع المواطنين في جو يسوده الود والحب وحرص على إلتقاط الصور التذكارية مع المواطنين مؤكدًا حرصه الشديد على مشاركة المواطنين فرحتهم في كافة المناسبات والأعياد وقدم المحافظ التهنئة لشعب أسيوط الكريم داعياً الله تعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع وأن يعم الخير والرخاء لمصر ولشعب أسيوط أعاده الله عز وجل على الجميع بالخير والسلام لافتًا إلى أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو تنمية الوطن ورفعة شأنه في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

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ووجه المحافظ جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء بالنزول للشارع وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي إخلال مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس ومتابعه جهود النظافة والتعامل الفوري حيال أي أحداث طارئة والتنسيق الدوري مع أجهزة المرافق للاستجابة لأي شكاوى واردة من المواطنين كما طالب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الإشغالات ورفع المخلفات أولا بأول والتشديد على مع الذبح بالشوارع حفاظاً على البيئة.

 


وأكد اللواء عصام سعد، أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال أيام العيد لتوفير احتياجات المواطن والتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة وإصلاح أي أعطال محتملة ومواجهة أي طارئ لافتًا إلى تفعيل غرفتي الأزمات والعمليات وربطها بغرف العمليات الفرعية للعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور والاستجابة الفورية وتلبية كافة احتياجات المواطنين خلال فترة العيد كما تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتواجد في أماكن التجمعات والحدائق وعلى الطرق السريعة للتعامل مع أية حالات طارئة فضلا عن تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد لإضفاء بهجة وفرحة عليهم وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق خلال فتره العيد للتاكد من صلاحية اللحوم المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين مؤكدا إنه تم تشكيل لجان من الزراعة وحماية الأراضي والوحدات المحلية والمتابعة الميدانية لتنفيذ حملات للرصد والمتابعة خلال عطلة العيد لمنع إستغلال العطلة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو بالبناء المخالف وإزالة أي تعدى في المهد على الفور بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ إجراءات سريعة نحو الإزالة الفورية حيال هذه التعديات.


جدير بالذكر، أن أمانة حزب مستقبل وطن بأسيوط قد شاركت في تنظيم الصلاة بساحة أرض الملاعب وتوزيع الهدايا على الحضور كما قام حزب حماة وطن بتوزيع الهدايا والبالونات على الأطفال ابتهاجا بالعيد فضلا عن مشاركة مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الاحمر بتوزيع عصائر وحلوى على المصلين تفعيلًا للمشاركة المجتمعية وتعميقاً لقيم الولاء والانتماء.

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