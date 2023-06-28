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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عرائس وتنورة.. العيد أحلى بمراكز شباب أسيوط

إقبال كبير على مراكز
إقبال كبير على مراكز الشباب بأسيوط

شهدت مراكز شباب أسيوط منذ الساعات الأولى من الصباح إقبالاً كبيراً من المواطنين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ،وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بفتح مراكز الشباب لأستقبال المواطنين للأحتفال بعيد الأضحى المبارك ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب "والتى أطلقها للعام الثانى على التوالى بعد أن لاقت النجاح الكبير فى العام السابق،كما وجة برفع درجة الاستعداد من جانب جميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية لأستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك
وذلك فى ضوء سياسة الوزارة الرامية لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية،لاتقتصر فقط على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وإنما تمتد لمشاركة المواطنين فرحتهم فى جميع الأعياد و المناسبات 
وقد وجه دكتور علاء وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع الإدارات والهيئات الشبابية بالمحافظة، طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، وتوفير كافة الخدمات ووسائل الترفية للمترددين على مراكز الشباب، باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين ،كما أكد على المتابعة المستمرة للفعاليات والتغطية المستمرة لحظة بلحظة من جانب المنسقين الإعلاميين بمراكز الشباب

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تضمنت الاحتفالية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ، بجميع مراكز الشباب العديد من الفقرات والبرامج ، شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، ورسم على وجوة الاطفال، واللعب مع العرائس ، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز، .
ولا تزال التغطية مستمرة لنقل مظاهر أحتفال المواطنين بعيد الاضحى المبارك  بمراكز شباب أسيوط ،ومن المتوقع ان تشهد مراكز الشباب اقبالا كبيرا من المواطنين طوال ايام عيد الاضحى المبارك

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