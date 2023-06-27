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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تكثيف حملات النظافة.. محافظ أسيوط يتابع تجهيزات استقبال عيد الأضحى المبارك

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التجهيزات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك وما تم اتخاذه من استعدادات على مستوى الأحياء والمراكز مشددًا على تكثيف الحملات بجميع القطاعات والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والعمل على حلها وفق خطة متكاملة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولا بأول ... جاء ذلك خلال لقاءه مع عدد من رؤساء المراكز والأحياء بمكتبه بديوان عام المحافظة.


وكلف محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية خلال أيام العيد والتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لتلقى أى بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري معها.


كما أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة واستهداف جميع الشوارع والميادين ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد عمال النظافة وتوفير الصيانة اللازمة للمعدات لتكون بكامل جاهزيتها للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وضمان سلامة وصحة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة لهم للاحتفال بالعيد بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة ورفع كفاءة المتنزهات والحدائق العامة وكافة الأماكن الترفيهية وتجهيزها لاستقبال الزائرين.

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وشدد اللواء عصام سعد على تكثيف حملات الرصد والمتابعة أثناء فترة العيد والعطلات الرسمية من خلال اللجان التي تم تشكيلها بالمراكز والأحياء والتنسيق مع مسئولي الزراعة والمتابعة الميدانية للمرور الدوري لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء وكذا التعديات على أملاك الدولة وإزالة المخالفات فور وقوعها مع اعتبار ذلك مسؤلية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.
كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حرصًا على الصحة العامة للمواطنين والمتابعة المستمرة لمحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة وكذلك المخابز وتشغيلها بكامل طاقتها خلال أجازه عيد الأضحى المبارك مع مراجعة توافر كافة السلع الغذائية بشتى مراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها بالإضافة إلى تكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية وإدارة المواقف وإدارة المرور لمواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام الأعياد داخل المحافظة أو خارجها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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