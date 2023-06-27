محافظ أسيوط يلتقي أمين حزب الشعب الجمهوري للتهنئة بعيد الأضحى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، السيد عبدالصبور أمين حزب الشعب الجمهوري بأسيوط، وذلك للتهنئة بعيد الأضحى المبارك ومناقشة سبل تفعيل المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة والتوسع في فتح منافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالمراكز والأحياء ضمن سلسلة المنافذ والمعارض التي ينفذها الحزب لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق .

جاء ذلك بحضور عبدالرحمن أبولبدة الأمين المساعد لشئون العضوية ، ونيفين سعيد الأمين المساعد للتدريب والتثقيف ، وعلاء هاشم الأمين المساعد للعمل الجماهيري وأحمد مهران مساعد أمين الحزب ومحمود زين مساعد أمين الحزب واللواء فريد الشويخ أمين الحزب بمركز البداري ، وحماده عطية أمين الحزب بمركز صدفا ، ومحمود عجمي رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار ، ومحمد زكي أمين تنظيم قسم ثان أسيوط.



حيث قدم أمين حزب الشعب الشعب الجمهوري بالمحافظة وأعضاء هيئة المكتب التهنئة لمحافظ أسيوط وكافة قيادات المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، متمنيين دوام التقدم والرخاء للبلاد وأن يديم الوحدة بين أبناء الوطن وأن يحفظ الله مصر جيشًا وشعبا وقيادة.

وتم خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية واللحوم وكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطن بالتنسيق والتعاون مع حزب الشعب الجمهوري بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة ومواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار واحتكار بعض السلع واستغلال المواطنين مؤكدًا التصدي بكل حسم لمثل هذه الممارسات.

وقال محافظ أسيوط إن الدولة تقف بجانب أبنائها بتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع ثابت ومتحركة لتخفيف العب عن كاهلهم ودعمهم ومحاربة الغلاء وخاصة في مثل هذه الظروف الحالية .

ولفت إلى ضرورة تضافر وتوحيد كافة الجهود بين الجهات والقطاعات المختلفة لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لافتًا إلى أنه قام بإفتتاح بعض المعارض والمنافذ التابعة لحزب الشعب الجمهوري بأحياء المحافظة والتي تضم المواد الغذائية المتنوعة (اللحوم – السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق والحلويات بأنواعها) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الأسواق معلناً دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأشاد بالجهود المبذولة من قيادات حزب الشعب الجمهوري لتفعيل المشاركة المجتمعية وفتح المنافذ والمعارض في مختلف المناسبات لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات المدارس وغيرها من احتياجات المواطنين لتخفيف العبء عنهم ومواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر من بعض التجار ومنع احتكار السلع الغذائية.

وأعلن عن تقديمه كافة سبل الدعم والتسهيلات لفتح تلك المنافذ والمعارض داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء مناشدًا الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تم تكثيف الجهود مع كافة الأجهزة التنفيذية لفتح العديد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بكافة المراكز والاحياء فضلاً عن وجود منافذ ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.

ولفت إلى جولاته المفاجئة على الأسواق وسلاسل المعارض ومحلات الجملة لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية والتأكد من انخفاض اسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالاسواق وتابع الإعلان عن الأسعار وجودة المنتجات وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى توافر كافة السلع الإستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية والمحال والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

واستعرض السيد عبدالصبور جهود حزب الشعب الجمهورى بالمحافظة تنفيذ المبادرات التنموية بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطة الحزب لافتًا إلى انه تم فتح العديد من المنافذ والمعارض لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بمراكز وأحياء المحافظة.

وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهورى تحت رعاية النائب حازم عمر رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ ويهدف إلى توفير المواد الغذائية والسلع والخضراوات واللحوم المخفضة للمواطنين بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ووجه الشكر لمحافظ أسيوط على مشاركته افتتاح المعارض والمنافذ التي تم اقامتها ودعم جهود التنمية التي تجري بالمحافظة وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ المبادرات التنموية.

كما قدم أعضاء هيئة مكتب الحزب والأمناء المساعدين ورؤساء اللجان مقترحاتهم لتفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذ أنشطة وفعاليات الحزب بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

IMG-20230627-WA0008

IMG-20230627-WA0009

IMG-20230627-WA0007

IMG-20230627-WA0004

IMG-20230627-WA0003

IMG-20230627-WA0005