ضبط 50 طن سماد مدعم داخل مخزن بمركز منفلوط في أسيوط

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، من ضبط 50 طن أسمدة مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج البطاقات الزراعية في الاسواق، داخل مخزن قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز منفلوط.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه خلال حملة تموينية مكبرة بمركز منفلوط بقيادة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمركز منفلوط، أسفرت عن ضبط 50 طن أسمدة مدعمة ومحظور بيعها في الأسواق داخل مخزن بغرض بيعها بالسوق السوداء.

وشدد محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية بصورة دورية ومفاجئة لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري والمتلاعبين بالسلع المدعمة من قبل الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيق القانون بكل حزم على غير الملتزمين ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه خلال حملة تموينية مكبرة نظمتها مديرية التموين على مدى الانضباط داخل الأسواق بمركز منفلوط تم ضبط 50 طن من الأسمدة المدعمة المخصصة لوزارة الزراعة والمحظور تداولها خارج البطاقات الزراعية داخل مخزن بغرض بيعها في السوق السوداء بمركز منفلوط وتم التحفظ علي المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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