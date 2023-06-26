محافظ أسيوط: تجهيز 2130 مسجداً و150 ساحة لاداء صلاة عيد الأضحى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه سيؤدي صلاة عيد الاضحى المبارك لهذا العام 1444 هـ / 2023 م ، بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية مؤكدًا على الانتهاء من تجهيز 2130 مسجدا على مستوى المحافظة لصلاة العيد ، و150 ساحة بقرى ومراكز المحافظة ، أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات .

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة بالمديرية والشيخ شعراوي محمد شعبان مدير إدارة أوقاف شرق لاستعراض الترتيبات النهائية الخاصة بخطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة عيد الاضحى المبارك بها ومراجعة خطة المديرية لأداء شعائر صلاة العيد على مستوى المراكز والمدن.



وأكد اللواء عصام سعد ، ان مديرية الأوقاف انتهت من تجهيز المساجد والساحات الملحقة بها بمختلف قرى ومراكز المحافظة لإقامة صلاة عيد الاضحى المبارك وهي المساجد التي يؤدى فيها صلاة الجمعة اسبوعياً طبقا لما أقرته وزارة الأوقاف بالاضافة الى الساحات التى اعتمدتها المديرية بعد معاينتها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين .



ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – قيادات مديرية الاوقاف بتكثيف عمليات النظافة والتطهير والتعقيم لجميع المساجد قبل صلاة عيد الاضحى المبارك وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار 24 ساعة لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية.

من جانبه أوضح الدكتور الشيخ عاصم محمود قبيصى ،إنه تم تجهيز 2130 مسجداً و150 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة والساحات الملحقة بها لصلاة عيد الاضحى المبارك بالإضافة إلى تجهيز جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد وتم إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة "الأساسيين والاحتياطيين" مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والمتابعة المستمرة مع الوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الاضحى المبارك ،وفقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط مع التأكيد على أن مديرية الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة .