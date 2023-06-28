محافظ أسيوط يتفقد فعاليات «100 يوم صحة» بساحة أرض الملاعب وميدان المجذوب

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء ، بعض فعاليات حملة "100 يوم صحة" في أول أيام عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب بحي شرق وميدان المجذوب بحي غرب أسيوط، وذلك ضمن فعاليات الحملة التي تستمر لمدة 100 يوم تحت شعار "معاك من أول يوم"، لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان، وعبد اللطيف فضالة، رئيس حي شرق، وعيون إبراهيم، رئيس حي غرب، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى أبو غدير، مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية.

وتابع المحافظ عمل الفرقة الطبية بساحة أرض الملاعب بحي شرق، وذلك عقب صلاة عيد الأضحى المبارك وسط إقبال كبير من المواطنين.

واطمأن على توافر جميع الخدمات الصحية، وشاهد أعمال الكشف الطبي على المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي، كما تفقد سيارة القافلة الطبية الشاملة بميدان المجذوب بحي غرب أسيوط، موجهًا الشكر للقائمين على الفرق والقوافل الطبية، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

وأكد محافظ أسيوط استمرار فعاليات حملة "100 يوم صحة" بجميع مراكز وأحياء المحافظة طوال أيام الحملة من 25 يونيو وطوال أيام العيد وحتى أول أكتوبر من خلال 200 فرقة طبية لتقديم جميع خدماتها بالمجان للمواطنين، وتفعيل 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة على مستوى المحافظة، معلنًا دعمه الكامل للحملة واستهداف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة ومحطات القطار والأتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وشدد على ضرورة تجهيز الأطقم الطبية المشاركة في الفرق الثابتة والمتحركة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة خدمات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل، وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء لتقديم جميع الدعم والتسهيلات للحملة.

وأوضح المحافظ أن الحملة تستهدف تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية، وذلك من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية، وتفعيل جميع المبادرات الرئاسية والبدء في المبادرات المستحدثة وإجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى، وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية، فضلا عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج، وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.



وأشار الدكتور محمد زين إلى انتشار الفرق الطبية المتنقلة وجاهزية الفرق الثابتة بالوحدات الصحية بالمراكز والأحياء وفقاً للخطة التى تم وضعها ويتم العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الإلكتروني وكذلك الورقي، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات والتدريب حال الاحتياج لذلك، وجاهزية الفرق المتنقلة وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية وأماكن التجمعات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء المراكز والأحياء، وذلك طوال فترة عمل الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

ونوه إلى أن وزارة الصحة خصصت خطين ساخنين للرد على استفسارات المواطنين، وهما 15300 و15335، وتهدف إلى تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي، والرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة، ومركز المعلومات، والتواصل المجتمعي والتوعية.