عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بالعيد

محافظ أسيوط يشارك
محافظ أسيوط يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك خلال زيارته لهم بدار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح ودار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات بحي غرب حيث قدم لهم التهنئة وللعاملين بهذه الدور ووزع عليهم الهدايا والعيديات ليقضوا عيدًا سعيدًا ... رافقه خلال الزيارة مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط ومحمد بشير مدير عام بالمكتب الفني بالمحافظة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعيون إبراهيم رئيس حي غرب أسيوط وكرم عبد الحفيظ نائب رئيس حي غرب والعديد من القيادات التنفيذية.
حيث بدأ محافظ أسيوط زيارته بتفقد دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح والتقى بالأطفال والمشرفين على الدار واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم وقام بتوزيع الهدايا العينية والحلوى على الأطفال وشاركهم احتفالهم بالعيد كما حرص على التقاط الصور معهم وترديد النشيد الوطني مع الأطفال.
ثم توجه المحافظ لزيارة دار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات بحي غرب مدينة أسيوط وقدم لهن التهنئة بالعيد والهدايا والعيديات والحلوى وسط سعادة كبيرة من الفتيات اللاتي حرصن على التقاط الصور التذكارية مع الوزير المحافظ واطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم وشهد المحافظ عرضًا لبعض الفقرات الغنائية والفنية كما تفقد المحافظ معرضًا للمشغولات اليدوية لفتيات الدار. 

محافظ أسيوط يزور مستشفيات الإيمان للاطمئنان على حالة المرضى وتهنئتهم بعيد الأضحى

محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب


وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد مؤكدًا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الدعم الكامل لهم وتقديم الرعاية وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع مؤكدا أننا جمعيا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإداخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير كفاة الأجواء المناسبة لهم مشيدا بمستوى دور الرعاية والخدمات المقدمة بها مطالبا مسئولي الدور ومديرية التنضامن الاجتماعي بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الانسانية ومطالب الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والقراءة وتثقيفهم وتنمية مهاراتهم لإعداد جيل واعي يشارك في تقدم بلدهم فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم.

IMG-20230628-WA0039
IMG-20230628-WA0039
IMG-20230628-WA0042
IMG-20230628-WA0042
IMG-20230628-WA0043
IMG-20230628-WA0043
IMG-20230628-WA0041
IMG-20230628-WA0041
IMG-20230628-WA0040
IMG-20230628-WA0040
IMG-20230628-WA0038
IMG-20230628-WA0038
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط عيد الأضحى المبارك الاطفال الايتام التضامن الاجتماعي بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

وقع من على السطح ومات.. مقطع مروع لهروب عجل في عيد الأضحى| شاهد

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات «100 يوم صحة» بساحة أرض الملاعب وميدان المجذوب

محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك بالديوان العام

ترشيحاتنا

الظهور بملابس نسائية.. ويجز مطرب الراب المثير للجدل وقصة خلافه مع الموسيقيين

3 أسباب للإصابة بسرطان البروستاتا.. تعرف عليها

بيان عاجل من أمن الدولة السعودي بشأن الحج

الكرملين: روسيا ليست لها علاقة بأنشطة شركة فاجنر العسكرية في إفريقيا

أول أيام العيد.. كولر يصدر قرارا عاجلا للاعبي الأهلي بسبب تلك الأكلات

حكم ترك خطبة العيد والانصراف بعد أداء الركعتين مع الإمام.. أزهري يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تنظيف الكرشة بملح الليمون؟.. لن تتوقع النتائج

كيف يأكل مريض النقرس اللحوم في العيد بأمان؟

تحذير للمواطنين| مرض خطير ينتشر بأيام العيد.. وهذه طرق الوقاية منه (إيه الحكاية؟)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع ؟.. لن تتوقع

فيديو

تصوير لحظة الانهيار.. الدقائق الأخيرة لعقار الإسكندرية المنهار قبل السقوط

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ