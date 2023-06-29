عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ذكرى 30 يونيو.. محافظ أسيوط: إنجازات غير مسبوقة بمشروعات «حياة كريمة»

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه “مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، فإننا نشهد إنجازات غير مسبوقة فى المشروعات التنموية والخدمية والمبادرات الرئاسية التى تم ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصرى فى جميع القطاعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى”.

وأضاف محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن إدارة الإعلام بالمحافظة اليوم، الخميس، أن المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بـ 149 قرية بالمحافظة بلغت 2000 مشروع بتكلفة إجمالية لجميع المشروعات وصلت إلى 44 مليار جنيه، تمثلت في 35 مجمع خدمات المواطنين بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه، والكبارى والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارا و936 مليون جنيه، والرى 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروعا، وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و62 مشروعا متنوعا ما بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم الانتهاء من 14 مشروعًا بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية ونقاط الإطفاء التي يجري تنفيذها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بقرى حياة كريمة ضمن مبادرة التطوير الشامل للريف المصرى، حيث تم استلام 5 مواقف نموذجية لسيارات الأجرة، و5 أسواق حضارية، و4 نقاط إطفاء بإجمالي 14 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 74 مليونا و983 ألف جنيه، في إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا، وجارٍ تشغيلها فعلياً لتصبح ملموسة على أرض الواقع وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات للمواطنين.

 

ضبط 50 طن سماد مدعم داخل مخزن بمركز منفلوط في أسيوط


ولفت إلى أن مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بقرى حياة كريمة التي تم تنفيذها تتضمن موقف سيارات قرية صنبو وموقف سيارات قرية مسارة وموقف سيارات عرب مطير وموقف سيارت أولا إلياس وموقف سيارات بني عديات، فضلا عن سوق قرية مسارة وسوق حضري دشلوط وسوق صغير بالمعابدة الشرقية وسوق بعرب مطير وسوق المطمر، بالإضافة إلى نقطة إطفاء مسارة ونقطة إطفاء الدوير ووحدة إطفاء بني مر ونقطة إطفاء الخوالد. 

ونوه إلى أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى، وتحسين المظهر الحضارى وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم، فضلا عن أن الأسواق ستساهم في تنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المزارعين من تسوق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة في عملية النقل. 

وأشار إلى أن هذه المشروعات ساهمت في خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء، وفرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات.

IMG-20230629-WA0025
IMG-20230629-WA0025
IMG-20230629-WA0028
IMG-20230629-WA0028
IMG-20230629-WA0026
IMG-20230629-WA0026
IMG-20230629-WA0029
IMG-20230629-WA0029
IMG-20230629-WA0030
IMG-20230629-WA0030
IMG-20230629-WA0031
IMG-20230629-WA0031
IMG-20230629-WA0011
IMG-20230629-WA0011
IMG-20230629-WA0012
IMG-20230629-WA0012
IMG-20230629-WA0015
IMG-20230629-WA0015
IMG-20230629-WA0016
IMG-20230629-WA0016
IMG-20230629-WA0013
IMG-20230629-WA0013
IMG-20230629-WA0014
IMG-20230629-WA0014
IMG-20230629-WA0018
IMG-20230629-WA0018
IMG-20230629-WA0017
IMG-20230629-WA0017
IMG-20230629-WA0023
IMG-20230629-WA0023
IMG-20230629-WA0019
IMG-20230629-WA0019
IMG-20230629-WA0022
IMG-20230629-WA0022
IMG-20230629-WA0021
IMG-20230629-WA0021
IMG-20230629-WA0027
IMG-20230629-WA0027
IMG-20230629-WA0010
IMG-20230629-WA0010
IMG-20230629-WA0005
IMG-20230629-WA0005
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط حياة كريمة المبادرة الرئاسية أعمال المبادرة الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

والدة طالبة أكتوبر: عامل الدليفري استدرج بنتي عشان يكسر عيني وأوافق يتجوزها 

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

الدرجات حلوة|بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة وقرارات بشأن امتحان الكيمياء قريبا

منافس الزمالك .. النصر السعودي يضم صفقة عالمية خلال ساعات

دوافع سياسية.. صدى البلد يكشف أسباب حرق المصحف بالسويد واستفزاز المسلمين

ترشيحاتنا

بريطانيا تكشف تفاصيل مثيرة بشأن طائرة نادرة أسقطتها فاجنر خلال تمردها ضد روسيا

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

هل يجوز جمع النذر والعقيقة في ذبيحة واحدة .. مجدي عاشور يرد

طواف الإفاضة .. حكمه وهل يجوز تركه وجمعه مع طواف الوداع؟

دوافع سياسية.. صدى البلد يكشف أسباب حرق المصحف بالسويد واستفزاز المسلمين

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 29 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لبان الدكر؟

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ