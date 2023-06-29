في ذكرى 30 يونيو.. محافظ أسيوط: إنجازات غير مسبوقة بمشروعات «حياة كريمة»

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه “مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، فإننا نشهد إنجازات غير مسبوقة فى المشروعات التنموية والخدمية والمبادرات الرئاسية التى تم ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصرى فى جميع القطاعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى”.

وأضاف محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن إدارة الإعلام بالمحافظة اليوم، الخميس، أن المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بـ 149 قرية بالمحافظة بلغت 2000 مشروع بتكلفة إجمالية لجميع المشروعات وصلت إلى 44 مليار جنيه، تمثلت في 35 مجمع خدمات المواطنين بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه، والكبارى والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارا و936 مليون جنيه، والرى 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروعا، وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و62 مشروعا متنوعا ما بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم الانتهاء من 14 مشروعًا بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية ونقاط الإطفاء التي يجري تنفيذها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بقرى حياة كريمة ضمن مبادرة التطوير الشامل للريف المصرى، حيث تم استلام 5 مواقف نموذجية لسيارات الأجرة، و5 أسواق حضارية، و4 نقاط إطفاء بإجمالي 14 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 74 مليونا و983 ألف جنيه، في إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا، وجارٍ تشغيلها فعلياً لتصبح ملموسة على أرض الواقع وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات للمواطنين.



ولفت إلى أن مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بقرى حياة كريمة التي تم تنفيذها تتضمن موقف سيارات قرية صنبو وموقف سيارات قرية مسارة وموقف سيارات عرب مطير وموقف سيارت أولا إلياس وموقف سيارات بني عديات، فضلا عن سوق قرية مسارة وسوق حضري دشلوط وسوق صغير بالمعابدة الشرقية وسوق بعرب مطير وسوق المطمر، بالإضافة إلى نقطة إطفاء مسارة ونقطة إطفاء الدوير ووحدة إطفاء بني مر ونقطة إطفاء الخوالد.

ونوه إلى أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى، وتحسين المظهر الحضارى وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم، فضلا عن أن الأسواق ستساهم في تنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المزارعين من تسوق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة في عملية النقل.

وأشار إلى أن هذه المشروعات ساهمت في خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء، وفرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات.

IMG-20230629-WA0025

IMG-20230629-WA0028

IMG-20230629-WA0026

IMG-20230629-WA0029

IMG-20230629-WA0030

IMG-20230629-WA0031

IMG-20230629-WA0011

IMG-20230629-WA0012

IMG-20230629-WA0015

IMG-20230629-WA0016

IMG-20230629-WA0013

IMG-20230629-WA0014

IMG-20230629-WA0018

IMG-20230629-WA0017

IMG-20230629-WA0023

IMG-20230629-WA0019

IMG-20230629-WA0022

IMG-20230629-WA0021

IMG-20230629-WA0027

IMG-20230629-WA0010