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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة سوهاج تحتفل بعيد الأضحى مع أطفال مؤسسة البنين

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعيد الأضحى المبارك، أقام فرع ثقافة سوهاج، احتفالية أول أيام العيد مع الأطفال "كريمي النسب" نزلاء دار رعاية الأيتام بمؤسسة البنين بحي الكوثر، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وطلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج.

 

تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الغنائية قدمها عدد من المواهب منها "جانا العيد ونعيد" عبد اللاه خميس، و"صوت الخروف ينبح" نور وحيد، وفقرة إنشاد ديني "حبيب الله يا خير البرية" إسراء عبد الرحمن، وفقرة شعرية "جاء العيد" محمد صبري، و"يا رايحين للنبي الغالي"، محمد أشرف.

بجانب فقرة الرقص بالعصا على أنغام المزمار البلدي، وفقرة التنورة للموهبة علي الحاوي، كما قدمت أغاني وطنية بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وتم توزيع هدايا وأعلام مصر.

 

فعاليات الاحتفالية نظمها قسم المواهب بفرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ويشهد برنامج الفرع عددا متنوعا من الفعاليات احتفالا بعيد الأضحى وذكرى ثورة ٣٠ يونيو بعدد من المواقع التابعة ضمن فعاليات احتفالات قصور الثقافة بالمناسبتين المتزامنتين.

المخرج هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة أيام العيد كريمي النسب جمعية الهلال الأحمر

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