ماذا نفعل فى أيام التشريق .. 8 أعمال

الشرع الشريف حثّ على الإكثار من ذكر الله تعالى في أيام التشريق; حيث يتأكد في هذه الأيام المباركة التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبات، والتكبير المطلق في كل وقت إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، وقد امتثل الصحابة لذلك.

قال تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ) ماذا نفعل في أيام التشريق .

١)نشحن قلبنا بالقرآن والأعمال الصالحة

٢) الأذكار والقرآن

٣) نظل بإخلاصنا واجتهادنا

٤) نسعى ألا ننغمس في الدنيا

٥) نجتهد أن نحافظ على الصحيفة البيضاء بعد يوم عرفة

٦) تقوى الله

٧) كثرة الذكر، واذكروا الله في أيام معلومات ايه الغرض من الاكل و الشرب و الذكر تجديد النية في الاكل و الشرب انه لله وتقوي على العبادات و الذكر

٨) أعظم الأيام عند الله يوم النحر توبة استغفار تكبير مطلق والمقيد دبر كل صلاة مكتوبة (اللهم اعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) سيدنا عمر كان يكبر فيكبر الصحابة حتى ترتج منى بالتكبير.