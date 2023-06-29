دعاء دخول المسجد والخروج للأطفال.. تعليم الأطفال أمور دينهم منذ صغرهم من الأمور التي حثنا عليها الإسلام، والدعاء في حد ذاته هو تحصين للمسلم من كل سوء ومن كل ضرر ، ففي دخول الطفل للمسجد سيدرك معنى الصلاة جيدا، يتعلم ويدرك أمور دينه ، كما أن ينظر للصفوف وحركات الإمام فيمتثل طاعة لله في كل أوامره ويتدرب على سماع الوعظ والدين منذ صغره فينشأ على نشأة دينية سليمة .. دعاء الدخول والخروج من المسجد للأطفال نعرضه في التقرير التالي.



دعاء الدخول والخروج من المسجد للأطفال



دعاء الدخول والخروج من المسجد للأطفال هي نفسها الأدعية التي تقال للكبير تقال للصغير أيضا، وعلى الوالد أن يحفظ ابنه ويجعله يردد ذلك أمامه ويكون الوالد نفسه قدوة للابن فيحرص على دعاء دخول المسجد أو الخروج منه حتى يتعلم منه ابنه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَمَنْ وَالَاه، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك. أَعُوذُ بِاَللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.. و دعاء الخروج من المسجد اللهم إني أسألك من فضلك و قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيُسَلّمْ عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثُمّ لَيَقُلْ: الّلهُمّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، فإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: الّلهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.. بِسمِ الله وَالصّلاةُ وَالسّلامُ عَلى رَسولِ الله، اللّهُـمَّ إِنّـي أَسْأَلُكَ مِـنْ فَضْـلِك، اللّهُـمَّ اعصِمْنـي مِنَ الشَّيْـطانِ الرَّجـيم دعاء الدخول الى المسجد أَعوذُ باللهِ العَظيـم وَبِوَجْهِـهِ الكَرِيـم وَسُلْطـانِه القَديـم مِنَ الشّيْـطانِ الرَّجـيم.



دعاء دخول المسجد مكتوب

دعاء دخول المسجد مكتوب فقد روي الترمذي - عن فَاطِمَهَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم اِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّي عَلَي مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ". وَاِذَا خَرَجَ صَلَّي عَلَي مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي اَبْوَابَ فَضْلِكَ".. و ما رُوي عن أبو حميد الساعدي -رضي الله عنه- حيث قال: "إذا دخلَ أحدُكُمُ المسجِدَ، فليسلِّم علَى النَّبيِّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-، ثمَّ ليقُلْ: اللَّهمَّ افتَح لي أبوابَ رحمتِكَ" وما صحّ عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- حيث قال عن النبيّ: (كان إذا دخل المسجدَ قال أعوذُ باللهِ العظيمِ وبوجهِه الكريمِ وسلطانِه القديمِ من الشيطانِ الرجيمِ.



دعاء الخروج من المسجد للأطفال

دعاء الخروج من المسجد للأطفال وردت الكثير من الأحاديث النبوية التي تحث على أهمية تعليم الأطفال أمور دينهم حتى البسملة ورد فيها حديث شريف قال - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن أبي سلمة عندما رآه يأكل وتطيش يده في الصحفة: يا غُلام سمِّ الله، وكُلْ بِيَمينكَ، وكُلْ ممَّا يَلِيْكَ.. (متفق عليه). وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((يا غُلَامُ إني أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ الله يَحْفَظْكَ، احْفَظْ الله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ الله، وإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجْتَمَعَتْ على أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قد كَتَبَهُ الله لك، وَلَوِ اجْتَمَعُوا على أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لم يَضُرُّوكَ إلا بِشَيْءٍ قد كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ)). رواه الترمذي

بعد انتهاء الصلاة نعلم الطفل أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك وإذا كان عند الطفل القدرة على حفظ الحديث كاملا فيقول بِسمِ الله وَالصّلاةُ وَالسّلامُ عَلى رَسولِ الله، اللّهُـمَّ إِنّـي أَسْأَلُكَ مِـنْ فَضْـلِك، اللّهُـمَّ اعصِمْنـي مِنَ الشَّيْـطانِ الرَّجـيم دعاء الدخول الى المسجد أَعوذُ باللهِ العَظيـم وَبِوَجْهِـهِ الكَرِيـم وَسُلْطـانِه القَديـم مِنَ الشّيْـطانِ الرَّجـيم.



دعاء دخول الأطفال

دعاء دخول الأطفال هناك أمور مهمة يجب تعليمها للأطفال بعد دخول المسجد وهو كيفية الوضوء وكيف ينزع حذائه ثم كيف يردد دعاء الدخول إلى المسجد ودعاء الخروج من المسجد، وعلى والده أن يعلمه كيفية أداء تحية المسجد وصلاة ركعتين فور دخوله المسجد، وألا يعبث بالمصاحف أو يمر أمام المصلين أو لمس أي متعلقات شخصية للمصلين وعَلَّمَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نفعل ذلك، فقد روى الترمذي -وقال الألباني: صحيح- عن فَاطِمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ". وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ".





وورد أيضًا في دعاء الخروج من المسجد حديث آخر يقول عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَدَاعَتْ جُنُودُ إِبْلِيسَ وَأَجْلَبَتْ وَاجْتَمَعَتْ؛ كَمَا تَجْتَمِعُ النَّحْلُ عَلَى يَعْسُوبِهَا؛ فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ؛ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَهَا لَمْ يَضُرَّهُ كما روى مسلم عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً"، لهذا على كل مسلم أن يكون على استعداد خاص لدخول بيت الله أو الخروج منه بحفظ هذه الكلمات .اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا..و روى مسلم عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَ

كما أنه لايفضل أن يخرج المسلم من المسجد بعد دخوله لأداء الصلاة وخاصة بين الآذان والإقامة ، فلا يخرج من المسجد إلا بعد تمام الصلاة ، قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي) [أحمد] ويجوز له الخروج للضرورة. كما يفضل التطيب ولبس أفضل ما لديه من ثياب:قال تعالى: { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ..[الأعراف: 31].

