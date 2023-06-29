ثاني أيام العيد.. غريق جديد على شواطئ مدينة العريش

شهدت شواطئ مدينة العريش محافظة شمال سيناء، مساء اليوم الخميس، حالة غرق جديدة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، نتيجة ارتفاع أمواج البحر والتيارات المائية البحرية، حيث لقي شاب مصرعه غرقا في مياه البحر المتوسط قبالة شواطئ مدينة العريش ،وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف الأجهزة المعنية.



اسفيكسيا الغرق:



وتلقت الأجهزة المعنية، بلاغا يفيد بغرق شاب على شاطئ الريسة بمدينة العريش، وتم نقله لمستشفى العريش العام، لتقديم الاسعافات الأولية لمحاولة إنقاذه إلا أنه توفي متاثرا باسفيكسيا الغرق.

حيث نقلت سيارات الإسعاف محمدسلامة، 22 سنة، مقيم بمدينة العريش، إلى مستشفى العريش العام وهو في حالة سيئة، إلا أنه فارق الحياة بعد محاولة الأطباء بالمستشفى إنقاذه.