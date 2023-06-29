وفاة شقيق داود عبد السيد

أعلن المخرج داود عبدالسيد عن وفاة شقيقه الكبير الدكتور سامح سامي داود، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عبر «فيس بوك»: «غادرنا اليوم أخي الكبير الدكتور سامح سامي داود، عزائي لأبنائه باسل ومنى وأخي ذاكر وراجح سامي داود، وعزائي الخاص لزوجته الحبيبة كاميليا ولن أقول وداعا بل إلى لقاء».

تخرج داوود عبد السيد من المعهد في عام ١٩٦٧و بدأ مسيرته كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري. ثم بعد ذلك قرر خوض تجربة الإخراج بنفسه دون مساعدة أحد فأخرج عدة أفلام تسجيلية قبل شروعه في إخراج الأفلام الروائية فقدم : "وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم" (1976)، "العمل في الحقل" (1979)، "عن الناس والأنبياء والفنانين" (1980).

داوود عبد السيد قدم للسينما 9 أفلام هي "الصعاليك" (1985)، "البحث عن سيد مرزوق" (1991)، "الكيت كات" (1991)، "أرض الأحلام" (1993)، "أرض الخوف" (2000)، "مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، "رسائل البحر" (2010)، و "قدرات غير عادية" (2014).