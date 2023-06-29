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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم محمود عبد العزيز: بيت الروبي فيلم معمول على الرايق

الفنان كريم محمود
الفنان كريم محمود عبد العزيز

 تحدث الفنان كريم محمود عبد العزيز عن فيلمه السينمائي الجديد بيت الروبي وكواليس التعامل مع الفنان كريم عبد العزيز، وترشحه للفيلم ، ومسلسل البيت بيتي الجزء الثاني وجديده خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم محمود عبد العزيز ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد: كنت قاعد مع الدكتور بيتر ميمي وقالي فيه فيلم مع كريم عبد العزيز ، فقولتله (خلاص عشان عارف الفيلم أكيد هيبقى حلو وأستاذ كريم عبد العزيز بيحاول دايما ينتقي أفلامه وتكون محترمة وحلوة وتكون صالحة لكل الناس، وعائلية ودي حاجة كويسة وأكيد هيبقى فيلم حلو، وطبعا أكيد بيتر بيعمل أفلام حلوة».

 

 فيلم سينمائي جديد 

 وأضاف: «قمة في الاحترام والاحتراف وكل حاجة، والعلاقة بسيطة وسهلة وحلوة وسلسلة، وفيلم معمول على الرايق، والمنافسة مبشوفهاش، ومفيش منافسة بين حد وحد، لأن كل واحد ليه تفاصيل وجمهوره. وأضاف، أنه كان مشغولا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، مشيرا إلى أنه يستعد لتصوير فيلم سينمائي جديد خلال الأيام المقبلة. 
 

كريم محمود عبد العزيز بيت الروبي كريم عبد العزيز مسلسل البيت بيتي شيرين سليمان

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