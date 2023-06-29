فيلم تاج يحقق 44 مليون جنيه في أول أيام عرضه.. تفاصيل

حقق فيلم تاج للفنان تامر حسني، ردود أفعال إيجابية بعد عرضه مباشرة بالسينمات.

ووصلت إجمالي الإيرادات الدولية لفيلم “تاج" ٤٤ مليون جنيه في يومه الأول ، حيث حقق فيلم “تاج” ٤ ملايين داخل مصر و ٤٠ مليون جنيه خارجها رغم عرضه فقط على ٦٠ ٪؜ من السينمات بمصر و الخارج و ذلك لتأخر تسليم النسخة النهائية من الفيلم لجميع دور العرض و يعد رقما ضخما جداً يكمل به تامر حسني سلسله تحطيمه لأرقامه الاستثنائية كل عام .

تامر حسنى يروج لفيلم تاج

روج الفنان تامر حسني لـ فيلمه الجديد “تاج” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك تامر حسني البوستر الرسمي للفيلم، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وعلق تامر حسني "فيلم تاج الان بجميع دور العرض في مصر وجميع أنحاء العالم".

قصة فيلم تاج

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.