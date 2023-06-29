تامر حسني يروج لفيلمه تاج من السينما| شاهد

شارك الفنان تامر حسني، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وروج لفيلمه الجديد “تاج” وكتب: “لما تاج يروح السينما هو وعيلته كلها يحضروا الفيلم”.

وحقق برومو فيلم تاج من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني ما يزيد عن مليون ونصف مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط .

ينتمي فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق