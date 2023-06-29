تامر حسني يروج لـ "تاج" على إنستجرام |شاهد

روج الفنان تامر حسني لـ فيلمه الجديد “تاج” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك تامر حسني البوستر الرسمي للفيلم، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وعلق تامر حسني "فيلم تاج الان بجميع دور العرض في مصر وجميع أنحاء العالم".

ويذكر أنه قد حقق فيلم تاج للفنان تامر حسني، ردود أفعال إيجابية بعد عرضه مباشرة في السينما بمصر والوطن العربي.

وكانت كافة حفلات عرض الفيلم كاملة العدد بجميع أنحاء مصر والوطن العربي والجمهور طالب بفتح مواعيد عرض إضافية تبدأ من الساعة الرابعة فجراً حتى السادسة صباحاً.