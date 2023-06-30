إنقاذ 39 حالة من الغرق برأس البر وتسليم 67 طفلا تائها

نجحت فرق الإنقاذ المنتشرة بالشواطئ براس البر، في إنقاذ ٣٩ حالة من الغرق وتسليم ٦٧ طفل تائه إلى ذويهم، وتستمر تلك الجهود على مدار شهور الصيف لتأمين الشاطئ وتوفير جميع الخدمات.



كان قد شهدت شواطئ مدينة رأس البر إقبال كبير من المواطنين خلال ثانى أيام العيد، وسط استعدادات مكثفة قامت بها الوحدة المحلية بالمدينة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حيث تواجدت فرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بالشواطئ فضلًا عن انتشار المعدات البحرية و وجود ٤ نقاط للاسعاف و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وأيضًا عدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ .