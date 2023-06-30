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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرها 53 عامًا.. نعومي كامبل تستقبل طفلها الثاني

نعومي كامبل
نعومي كامبل

استقبلت الموديل الشهيرة نعومي كامبل طفلها الثاني وهي في عمر 53 عامًا، بعد مسيرة ناجحة في عالم الموضة والأزياء والفن.

 

وقالت نعومي كامبل في تصريحات لها إن الوقت لن يكون متأخرًا أبدًا لتحقيق أحلامها الشخصية والعملية.


 لمشاهدة الصورة من هنا 


 

حرصت نعومي كامبل على إبقاء ابنتها بعيدة عن الأنظار منذ ولادتها عام ٢٠٢١، ونشرت صورة لها مع طفلها الذكر الجديد الذي وعدتهبالحب دائما.

 

وعبّرت نعومي كامبل عن سعادتها بابنتها الصغيرة التي جاءت إلى حياتها لتكون نعمة منذ إعلان ولادتها ، موضحة أنكلمات العالم لا تكفي للتعبير عن الرابطة الأبدية التي تشعر بها تجاهها، ووصفتها بأنها ملاك.

 

وتلقت عارضة الأزياء نعومي كامبل العديد من المباركات والتهاني من مشاهير في عالم السوشيال ميديا وصناعة الأزياءفي العالم أنذاك فيما رفض المتحدث باسمها الإعلان عن مزيد من المعلومات


حول تفاصيل حملها وولادتها في عمر الخمسين 

لم تعلن عارضة الأزياء نعومي كامبل عن نيتها لتكون أما خلال الفترة الماضية، لكنها قالت في تصريحات سابقة إنهافكرت في إنجاب طفلا بدلا من التبني في عام 2017، وبطريقة يعتمد عليها العلم ستتمكن من فعل ذلك. 


 

وتعد كامبل واحدة من أشهر العارضات في العالم، وتأبي ترك هذا المجال الذي عملت به وعشقته لسنوات طويلة. 


 

وكان آخر ظهور للنجمة نعومى كامبل فى عرض أزياء فى باريس، والذى قدم مجموعة من خطوط الموضة الراقية التىتتناسب مع عام 2024.  

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