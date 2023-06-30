أحمد العوضي عن ثورة 30 يونيو: نقطة تحول من الظلام إلى النور

أكد النجم أحمد العوضي في تصريح لـ صدى البلد :" إن ثورة 30 يونيو نقطة تحول من الظلام إلى النور ".



وقال أحمد العوضي: " الرئيس عبد الفتاح السيسي بطل والحمد لله أنه استجاب لإرادة الشعب وأنقذنا ".

تابع : تعد الثورة نقطة فارقة في تاريخ ومستقبل مصر وأنها اهم حدث خلال الفترة والعقد الأخير ".



أغاني ثورة ٣٠ يونيو:



تحتفل مصر اليوم ، بذكرى ثورة 30 يونيو التي خرج فيها المصريون لكي يطالبوا بالحرية ورحيل جماعة الإخوان الإرهابية والمعزول مرسي.

وظهر عدد من الأغانى الوطنية منذ اندلاع ثورة 30 يوينو ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز الأغاني الوطنية التي ميزت الثورة.

تسلم الأيادى

كانت البداية مع أغنية "تسلم الأيادى" التى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها حيث شارك فيها العديد من المطربين منها هشام عباس وغادة رجب ومدحت صالح ومصطفى كامل وسومة وغيرها من المطربين الذين تحمسوا لفكرة المطرب مصطفى كامل وكانت موجهة إلى الجيش الذى حمى البلاد.

"تسلم الأيادى"، من تأليف وألحان مصطفى كامل، وغناء كل من حكيم وغادة رجب، وسومة، وخالد عجاج ومصطفى كامل، وهشام عباس وإيهاب توفيق.

تسلم إيدينك



قدم بعدها المطرب الإماراتى حسين الجسمى اغنية «تسلم ايدينك» التى سجلها قبل ثورة يونيو بشهرين تقريبًا، وقدمها فى حفل بإحدى الجامعات بمناسبة عيد تحرير سيناء.

أغنية تسلم إيدينك، لـ حسين الجسمي، من كلمات: نادر عبدالله، ألحان: وليد سعد، توزيع: طارق عبد الجابر، وتقول بداية كلمات الأغنية: «تسلـــم يدينـــــك .. ياللي فــي حـب مصــر بتضحــي بسنيــنك .. ياللي انت وفيت وعـــد كـــان بينهـا وبينـك .. ياللي انت كنـت شايلــها دايمــا جـوه عينـك».