خالد عكاشة يوضح كيفية تصحيح مصر علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية

‏قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أحد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي مسألة تغيير الصورة السيئة التي حاولت مراكز الدراسات والإعلام الأمريكي أن ينمطوا الدولة المصرية بها في بدايات ثورة 30 يونيو 2013.

وتابع خالد عكاشة خلال لقائه في فضائية "اكسترا نيوز"، أن التصرفات على أرض الواقع ومع إنجازات الدولة المصرية في الأعوام السابقة وبعد تولي الرئيس السيسي وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك مشروع وطني كبير وهناك قيادة سياسية مصرية مدركة لما تقوم به وهناك رؤية استراتيجية كبيرة.

الولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف مصر لم تهتز كثيرا ولم تلق بالا لهذه الاتهامات الكثيرة التي كانت تحاول أن تقطع الطريق عليها وعلى مشروعها الوطني وتركت الواقع هو الذي يرد على الولايات المتحدة الأمريكية.