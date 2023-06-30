ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

أنهت أسعار النفط تعاملات مساء أمس الخميس مرتفعة بعد التقلب خلال الجلسة، إذ تدعمت بسحب فاق التوقعات من مخزونات الخام الأمريكية، لكن المكاسب حدت منها مخاوف من أن يتسبب ارتفاع أسعار الفائدة في ضعف النمو الاقتصادي العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 74.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4% إلى 69.86 دولار للبرميل.
وكان خاما القياس ارتفعا حوالي 3% يوم الأربعاء بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بانخفاض المخزونات 1.8 مليون برميل.
وتراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 20 شهرًا، مما يرسم صورة متفائلة لسوق العمل يمكن أن تشجع مجلس الفدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
ومن ناحية أخرى، عززت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التوقعات برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة التاسعة على التوالي في يوليو.
وساهم في زيادة الضغط على أسعار النفط استمرار تراجع الأرباح السنوية للشركات الصناعية في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمعدل في خانة العشرات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام إذ نال تراجع الطلب من هوامش الأرباح.