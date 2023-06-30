ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

أنهت أسعار النفط تعاملات مساء أمس الخميس مرتفعة بعد التقلب خلال الجلسة، إذ ‏تدعمت بسحب فاق التوقعات من مخزونات الخام الأمريكية، لكن المكاسب حدت ‏منها مخاوف من أن يتسبب ارتفاع أسعار الفائدة في ضعف النمو الاقتصادي ‏العالمي.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 74.34 دولار ‏للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو ‏‏0.4% إلى 69.86 دولار للبرميل.‏

وكان خاما القياس ارتفعا حوالي 3% يوم الأربعاء بعدما قالت إدارة معلومات ‏الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع ‏المنتهي في 23 يونيو، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع ‏أجرته وكالة "رويترز" بانخفاض المخزونات 1.8 مليون برميل.‏

وتراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ‏الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 20 شهرًا، مما يرسم صورة متفائلة لسوق ‏العمل يمكن أن تشجع مجلس الفدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.‏

ومن ناحية أخرى، عززت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي ‏التوقعات برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة التاسعة على التوالي في يوليو.

وساهم في زيادة الضغط على أسعار النفط استمرار تراجع الأرباح السنوية ‏للشركات الصناعية في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمعدل في خانة ‏العشرات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام إذ نال تراجع الطلب من هوامش ‏الأرباح.‏