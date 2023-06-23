انخفاض هائل في سعر النفط العالمي

تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 4% مساء أمس الخميس، إذ أثار رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أكبر من المتوقع مخاوف إزاء الاقتصاد والطلب على الوقود، والتي تغلبت على أثر التراجع المفاجئ لمخزونات النفط الأمريكية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.98 دولار أو 3.9% إلى 74.14 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولار أو 4.2% إلى 69.51 دولار.
ومما زاد الحذر، قول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بحلول نهاية العام "تخمين جيد".
وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 3.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 463.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بزيادتها 300 ألف برميل.