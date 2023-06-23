انخفاض هائل في سعر النفط العالمي

تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 4% مساء أمس الخميس، إذ أثار رفع بنك إنجلترا ‏أسعار الفائدة أكبر من المتوقع مخاوف إزاء الاقتصاد والطلب على الوقود، والتي ‏تغلبت على أثر التراجع المفاجئ لمخزونات النفط الأمريكية.‏

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.98 دولار أو 3.9% إلى 74.14 دولار ‏للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 ‏دولار أو 4.2% إلى 69.51 دولار.‏

ومما زاد الحذر، قول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن زيادتين ‏إضافيتين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بحلول نهاية العام ‏‏"تخمين جيد".‏

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 3.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى ‏‏463.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" ‏بزيادتها 300 ألف برميل.‏