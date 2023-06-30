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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في عهد السيسي| أحلام البسطاء تتحقق على أرض الواقع بالوادي الجديد.. صور

جانب من مبادرة حياه
جانب من مبادرة حياه كريمه

تشهد محافظة الوادي الجديد هذه الفترة طفرة تنموية غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مبادرة  حياه كريمة  والتي أطلقها رئيس الجمهورية حيث طالت  المبادرة معظم قرى المحافظة، ليضاف نجاحا جديدا في سجلات إنجازات الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل دعم الفقراء.

رصدت عدسة "صدى البلد" في الوادي الجديد  العديد مشروعات التي تنفذها “مبادرة حياة كريمة” علي أرض الواقع  بالعديد من المناطق التي تشملها المبادرة ومنها قرية الصحوة بغرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، حيث تم تنفيذ محطة مياه  بجانب حفر البئر الخاص بالمحطة، فضلا عن تطوير الوحدة الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الأمر الذي انعكس بالإيجاب على المواطنين، بالإضافة إلى إعمار عدد من المنازل للحالات المستحقة بقرية الصحوة بغرب الموهوب.

وتهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في  الوادي الجديد والريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروفهم  المعيشية.

وأعرب العديد من أهالي القرية عن امتنانهم من تلك المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي طالت جميع القرى  والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت أم محمد عبد العزيز من أهالي القرية أن حياة كريمة قامت بإعادة ترميم المنزل الخاص بهم والذي  كاد أن ينهار.

ووجه أهالي القرية  الشكر للقائمين على المبادرة  وعلى رأسهم رئيس الجمهورية  متمنين له التوفيق والسداد.

محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للمرضى بمستشفى الخارجة التخصصي

كما نجحت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في الوصول لأبناء محافظة الوادي الجديد، خاصة في المناطق النائية والبعيدة والمحرومة من الخدمات في قرى ونجوع مركز الفرافرة.

ورصدت عدسة صدي البلد  أيضا العديد من المشروعات التي تم تنفيذها  مثل  محطة  تنقية مياه بجانب حفر البئر الخاص بالمحطة ومشروع الصرف الصحي بقرية أبو الهول، فضلا عن تطوير الوحدة الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الأمر الذي انعكس بالإيجاب علي المواطنين، بالإضافة إلي إعمار عدد من المنازل للحالات المستحقة  بقرية الصحوه بغرب الموهوب  وقريب الفرافرة .

محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للمرضى بمستشفى الخارجة التخصصي

من جانبهم أعرب أهالى قري الصحوه والجهاد بغرب الموهوب  وقري الفرافره و الجزائر وجورمشين عن امتنانهم  لمبادرة حياة كريمة التي نادي بها رئيس الجمهورية  لما تقدمه المبادرة من خدمات طبية عالية الجودة ومتكاملة ومساعدات إنسانية وتوعية فضلا عن إعادة إعمار المنازل.

وكانت محافظة  الوادي الجديد أعلنت عن تدعيم قطاع مياه الشرب بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بـ(33) طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازى بتكلفة إجمالية 12.8 مليون جنيه، فضلاً عن توريد (313) وصلة للآبار بطول 6 م وقطر 6 بوصة، بالاضافة إلى توريد كابلات كهربائية باجمالى اطوال 4500 م الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية.

محافظ الوادي الجديد يشارك مجندي فرق الأمن الإفطار المجمع

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد: إنه جري تدعيم مرافق المياه والصرف الصحي بـ (6) مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 ك.ف.أ بتكلفة اجمالية 6.6 مليون جنيهاً بمبادرة حياة كريمة والتي تضم أعمال تطوير الأداء الخدمى وتحسين خدمات مياه الشرب وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة بتكلفة اجمالية 11.5 مليون جنيه فضلاً عن احلال وتجديد (6) آبار ارتوازى للمياه بتكلفة إجمالية 21.2 مليون جنيه.

يذكر أن المبادرة تنفذ في جميع أنحاء  المحافظة ومركز الفرافرة يحظي بنسبة اكبر  بواقع 6 قرى  وتوابعها .

 

مبادرة حياه كريمه (1)
مبادرة حياه كريمه (1)
مبادرة حياه كريمه (2)
مبادرة حياه كريمه (2)
مبادرة حياه كريمه (3)
مبادرة حياه كريمه (3)
مبادرة حياه كريمه (4)
مبادرة حياه كريمه (4)
“حياة كريمة” أرض الواقع احتياجا “مبادرة حياه كريمة” إنجازات الحكومة الوحده الصحيه الوادى الجديد الموهوب المناطق العشوائية بادرة حياة كريمة فى عهد الرئيس السيسى

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