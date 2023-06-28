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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للمرضى بمستشفى الخارجة التخصصي

قام اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ  الوادي الجديد، بزيارة المرضى بمستشفى الخارجة التخصصي؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والاطمئنان على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية المقدمة، يرافقه الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. 

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والتقى محافظ الوادي الجديد المرضى بالأقسام المختلفة متمنيًا لهم الشفاء العاجل. 

كما تفقد سير العمل بالمستشفى، وجاهزية أقسام الرعاية الطبية المختلفة والطوارئ.

وشدد على رفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد والتأكيد على تواجد الكوادر الطبية بالتناوب للتعامل مع أي طوارئ. 

كما وجه بتكثيف التوعية بالقوافل والتخصصات الطبية التي يتم توفيرها بالمستشفى بالتعاون مع كلية الطب؛ تيسيرًا على المرضى، وتخفيفًا من مشقة الانتقال لتلقي الخدمة خارج المحافظة.

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