صراع الرؤساء والأغنياء| “خناقة” بين زيلينسكي وإيلون ماسك على تويتر.. والسبب "فولو"

قام مؤسس شركات سبيس إكس وتسلا، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بالسخرية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة "تويتر".

وجاء ذلك بعد أن قام الرئيس زيلينسكي بمتابعة حساب ماسك على تويتر.



ماسك يسخر من الرئيس الأوكراني

فجاء رد ماسك بشكلٍ ساخر، حيث قال: "أنا لن أعطيك 6 مليارات دولار كما فعل جو"، وهو يشير بذلك إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قدم دعماً مالياً لأوكرانيا بعد الصراع مع روسيا، وحظيت التغريدة بتداول واسع ومشاهدات بلغت 10 ملايين مشاهدة.

وبسبب رد ماسك الجاف على الرئيس الأوكراني، اضطر زيلينسكي لحظر حساب ايلون ماسك.

