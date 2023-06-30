ثورة 30 يونيو مهدت الطريق لـ الجمهورية الجديدة| ونواب: أنقذت البلد من الفاشية الدينية.. والحفاظ على الهوية أبرز المكاسب

10 سنوات على انتفاضة الشعب و ثورة 30 يونيو

برلماني: 30 يونيو قضت على أحلام وآمال الجماعات الإرهابية والفاشية الدينية

برلمانية: مصر منذ تولي الرئيس السيسي عادت لها مكانتها علي كافة الأصعدة

نائبة: القوات المسلحة نجحت في مواجهة الإرهاب

10 سنوات على انتفاضة الشعب، ومن ثم جاءت ثورة 30 يونيو، وبها تمكنت الدولة المصرية من إنقاذ البلاد من حكم جماعة الإخوان، التى فككت مفاصل الدولة، وضربت بأمنها القومى عرض الحائط.

وتعد ثورة 30 يونيو البداية الحقيقية لحركة الإصلاح الشامل، فعلى مدار العصور السابقة كان هناك إرث كبير فى مختلف القطاعات والمجالات، ومن ثم جاءت الجماعة الإرهابية ليزداد الوضع سوء.

ولعل ما نحن عليه الآن من نجاحات على الأرض، سواء مشروعات قومية، خدمات فى مختلف القطاعات، برامج الحماية الاجتماعية، علاقات مصر الخارجية، واستعادت دورها المحورى والإقليمى والدولى، خير دليل على نجاح ثورة 30 يونيو.

في هذا الصدد ، تحدث عدد من النواب عن دور الثورة في التأسيس للجمهورية الجديدة و أبرز مكاسب الثورة .

بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب ، أن ثورة 30 يونيو بداية الجمهورية الجديدة، تلك الثورة التي قضت على أحلام وآمال الجماعات الإرهابية والفاشية الدينية، إلا انها كانت أيضا بداية حقيقية لتأسيس جمهورية جديدة يحلم بها الجميع.

وأوضح " يحيي " لـ " صدى البلد " أن التحرك لثورة 30 يونيو، جاء بعدما انكشف كذب وتضليل جماعة الإخوان الإرهابية ، وتحركها لتحقيق مصالحها فقط، ونكص عهودها ومحاولة الاستئثار بالسلطة، وبعد ذلك يتخلصون من الجميع وكانوا يخططون لحكم مصر للأبد .

وأشار عضو البرلمان ، إلى أن ثورة 30 يونيو نجحت في وضع خارطة المستقبل والتأسيس لبناء جمهورية جديدة ، لافتا إلى أن مصر بجميع أطيافها سارت على خطاها والتزمت بجميع مراحلها ، ليقر الشعب المصري دستوره الجديد وذلك بعد استفتاء شعبي أُجرى في يناير 2014 ، وانتهي بموافقة 98.1% من الناخبين على الدستور الجديد الذي يعد انجازا كبيرا في تعزيز الحقوق والحريات ، وبه تكون مصر قد أسست لشرعية دستورية وسياسية جديدة .

وعن مكاسب الثورة ، أفاد " يحيي " أن ثورة 30 يونيو حافظت على هوية مصر من التشويه و التغيير، وهذا أعظم المكاسب التى نجحت الثورة في تحقيقها .



من جانبه ، هنأت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب ، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والشعب المصري ، بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو العظيمة قائلة : تظل ثورة 30 يونيو من اعظم الثورات في تاريخ مصر الحديثة ، وعلامة فارقة في تاريخ المصريين بعد أن انقذت مصر من مصير مجهول كانت تحكمه جماعة الاخوان الإرهابية والتي أردت طمس هوية الشعب المصري لولا تلك الثورة الخالدة.



وأكدت "جابر " في تصريحات خاصة لصدى البلد أن ثورة 30 يونيو أعادت مصر للمصريين مرة آخري ، ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة، وأعادت الأمن والاستقرار الشارع المصري ،وعادت مصر دولة قوية مستقرة لها دورها وثقلها في منطقة الشرق الاوسط ، مشيرة إلى أنه بعد نجاح ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لتبدأ مصر مرحلة من البناء المستمر والعمل من اجل ان تسترد مكانتها .



وأشارت " جابر" إلى أن مصر منذ تولي الرئيس السيسي ، عادت لها مكانتها علي كافة الأصعدة، خارجيا فبعد تجميد عضويةمصر في الاتحاد الأفريقي في 2013 ، عادت مرة اخري وتولت رئاسة الإتحاد الأفريقي ، وكذلك الزيارات الخارجية للرئيس السيسي والعلاقات مع كافة دول العالم ،كما فازت مصر بعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن الدولى للمرة السادسة خلال العامين 2016-2017 الامر الذى فرض على الدبلوماسية المصرية وتابعت : ونجحت مصر أيضاً في تحقيق طفرة داخليا في كافة المجالات، والذي جعل مصر تصمد أمام الأزمات الأخيرة كأزمة كورونا ،والحرب الروسية الأوكرانية.



ووجهت عضو البرلمان التهنئة للقوات المسلحة المصرية التي إنحازت للشعب المصري وإرادته ، مشيرة أن القوات المسلحة نجحت في مواجهة الإرهاب الذي صدرته جماعة الإخوان الإرهابية وتطهير مصر من الإرهاب.

في سياق متصل، هنأت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والشعب المصري ، بالذكري العاشرة لثورة 30يونيو العظيمة قائلة : إن ذكري ثورة 30 يونيو ستظل خالدة في وجدان المصريين علي مدار التاريخ ، تلك الثورة العظيمة التي نجحت في إسترداد الوطن وعودة مصر للمصريين بعد محاولات طمس هويته من قبل جماعة الإخوان الإرهابية .



وأضافت " نبيه" أن ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مؤكدة ان ثورة 30 يونيو مهدت الطريق للجمهورية الجديدة، وأعادت الأمن والاستقرار الشارع المصري ،وعادت مصر دولة قوية مستقرة لها دورها وثقلها في منطقة الشرق الاوسط .



ووجهت عضو النواب التهنئة للقوات المسلحة المصرية التي إنحازت للشعب المصري وإرادته ، مشيرة أن القوات المسلحة نجحت في مواجهة الإرهاب الذي صدرته جماعة الإخوان الإرهابية وتطهير مصر من الإرهاب من كافة حدودها .



وأشارت " نبيه" إلى أن نجاح ثوة 30 يونيو ، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ،حكم البلاد ، لتبدا مصر مرحلة جديدة في البناء والإستقرار ، وتعود لها قوتها مرة آخري موضحة أنه طوال الـ 10 سنوات خاضت مصر بقياد الرئيس السيسي مرحلة البناء والتنمية في كافة المجالات لتستطيع مصر تجاوز كافة التحديات والأزمات.