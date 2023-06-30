إمام عاشور يتلاعب بكبار الدوري| بيراميدز يدخل الصفقة.. الأهلي يبتعد.. والزمالك يُمنِي نفسه

بات إمام عاشور نجم الزمالك السابق والمحترف فى صفوف فريق ميتلاند الدانماركي، أحدث صراع الصفقات فى الميركاتو الصيفي بعد أنباء رحيل اللاعب الوشيك عن فريقه والعودة مجددا الي الدوري المصري.

إمام عاشور انتقل من الزمالك إلى ميتيلاند الدنماركي في الميركاتو الشتوي الماضي، ووقع معه عقدا حتى عام 2027 مقابل 3 ملايين دولار.

ويتصارع كبار الأندية المصرية وفى مقدمتها الأهلي والزمالك وبيراميدز من أجل الفوز بخدمات إمام عاشور خلال الميركاتو الصيفي.

صدى البلد يسلط الضوء علي صراع كبار أندية الدوري المصري من أجل التعاقد مع إمام عاشور فى قادم الأيام.

مفاوضات الأهلي لضم إمام عاشور

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن رغبة الأهلي في ضم إمام عاشور لتعويض حمدي فتحي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر داخل الأهلي: إمام عاشور ضمن أولوية صفقاتنا لتعويض حمدي فتحي.. الخيار المطروح هو ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم من ميتيلاند ".

فيما فجر الإعلامي أحمد سعيد مفاجأة بشأن مفاوضات النادى الأهلي مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي.

وكتب الإعلامي أحمد سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي لم يفاوض إمام عاشور لا من قريب ولا بعيد".

تفاصيل عرض بيراميدز للتعاقد مع إمام عاشور

كما قدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسبما أفاد الإعلامي محمد شبانة، مُقدم برنامج «بوكس تو بوكس»، فإن نادي بيراميدز قدم عرضا لـ ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار بشكل نهائي، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادي السماوي بشرائه مقابل 2.7 مليون دولار.

إمام عاشور يرحب بالعودة الي الزمالك

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك، موقف إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي، من العودة إلى صفوف القلعة البيضاء.

وانتهى موسم إمام عاشور مع ميتلاند الدنماركي حيث يعاني إمام عاشور من إصابة جعلته يعود إلى القاهرة لاستكمال علاجه.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات تليفزيونية: "إمام عاشور جاء للنادي منذ 3 أيام، وطلب أن يخضع للتأهيل، ووافقت لأن الزمالك بيته".

وتابع: "تحدثت مع إمام حول إمكانية عودته للفريق ورحب بذلك، ولا يمانع، لكن يجب التواصل مع ميتلاند الدنماركي".

وأتم: "تحدثت مع أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية، وطلبت منه مناقشة ملف استعادة إمام عاشور، حتى لو على سبيل الإعارة".

بيراميدز يقترب والأهلي يبتعد

كشف الإعلامي أحمد هاني زادة عن مصير العروض التي تلقاها إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق والمحترف فى صفوف فريق ميتلاند الدانماركي من عديد الأندية في الدوري المصري.

وقال الإعلامي أحمد هاني زادة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رغم العرض الأحمر الكبير ، مصادر مقربة من إمام عاشور تؤكد آنه في حالة عدم اكتمال صفقة إعارته لبيراميدز سيبقي في ميتلاند.

رحيل وشيك لإمام عاشور عن ميتلاند

أكد محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق أن ميتلاند الدنماركي تعاقد مع إمام عاشور ليكون مستقبل النادي.

وقال زيدان في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "إمام عاشور أنصحه بالاستمرار مع ميتلاند، والانسجام هناك؛ لأنهم يضعون ثقة كبيرة فيه".

وتابع :"إمام عاشور أعتقد أنه يرغب في الرحيل عن ميتلاند، وفي هذه الحالة لن يتمسكوا به".

وأكمل :"ميتلاند سيضطر لبيع إمام عاشور الموسم المقبل، واستعادة المبلغ الذي دفعوه".

إمام عاشور يقترب من العودة للزمالك

كشف أسامة حسن نجم الزمالك السابق سر تردد أنباء عن انضمام أمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد أسامة حسن في تصريحات بالفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” ان أمام عاشور يقترب من العودة للزمالك مره اخري مشددا لن الاهلي يقترب من حسن صفقتي بالدوري المصري ويرغب في إبعاد اي من الأندية المنافسه عن التعاقد معهما .

وتابع أسامة حسن أن الاهلي أثار فكرة التعاقد مع أمام عاشور لإبعاد النظر تماما عن هدف الفريق الأساسي بالميركاتو الصيفي .