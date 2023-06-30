السيسي: شغلنا الشاغل التحول للطاقة النظيفة وإنشاء جامعات ومدارس حديثة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبةذكرى 30 يونيو، إن الصحة والتعليم، هما شغل مصر الشاغل من خلال القضاء على أمراض أوجعت المصريين، وإنشاء المدارس والحامعات الحديثة وتوطين علوم العصر في مصر، مرورا بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، إنقاذا للملايين من الأهالي من واقع لا يليق بهم ولا بمصر.

وأضاف السيسي أن هذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضي والقلق إلى الاستقرار والأمن قادر على استكمال مسيرته التنموية الشاملة للتي تشهد تقدما سريعا يطال كل شبر من انحاء الوطن من البنية التحتية والطرق والنقل والتجارة والتي تشهد صورة حقيقية تؤهل مصر لمسار الدول المتقدمة من الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة المتجددة والخضراء إلى استصلاح الأراضي بمساحات كبيرة ليس لها مثيل في تاريخ مصر، وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة.