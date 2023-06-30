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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تشتعل| الداخلية تكشف إجمالي الإصابات والاعتقالات.. وماكرون يعقد اجتماعا طارئا

الاحتجاجات في فرنسا
الاحتجاجات في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 249 شرطيا ودركيا في أعمال الشغب في فرنسا ليل الخميس الجمعة على خلفية مقتل مراهق برصاص شرطي في باريس الثلاثاء.

 

وأوضحت الوزارة أن السلطات نشرت 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم خمسة آلاف في باريس.

 

ولم تكن أي إصابة في صفوف عناصر الشرطة والدرك خطرة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن 667 شخصا في المجمل اعتُقلوا خلال الليل في فرنسا، وذلك بعد اندلاع أعمال الشغب لثالث ليلة في أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل شاب برصاص الشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 

ماكرون يعقد اجتماع أزمة جديدا

سيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئا جديدا للحكومة في وقت لاحق اليوم الجمعة بعد اندلاع أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل شاب صغير برصاص الشرطة في وقت سابق من الأسبوع، حسبما أفاد تلفزيون «بي.إف.إم» نقلا عن الإليزيه.

وأضافت القناة التلفزيونية أن الاجتماع سيعقد في الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.


الشرطي قاتل الشاب يعتذر

وكان شرطي فرنسي قد قدم الاعتذار لعائلة الفتى نائل الذي أرداه الثلاثاء خلال عملية مراقبة مرورية في ضواحي باريس، وفق ما أفاد محاميه.

وأضاف «أصيب موكلي بصدمة شديدة من عنف هذا الفيديو... الذي شاهده لأول مرة أثناء احتجازه لدى الشرطة الفرنسية»، في إشارة إلى الصور التي تظهره وهو يطلق رصاصة تسببت في وفاة الشاب نائل البالغ 17 عاما بعد رفضه الانصياع ووقف السيارة التي كان يقودها.

وتابع المحامي "إنه منهار، فهو لا يستيقظ في الصباح ليقتل الناس. لا يريد أن يَقتل".

وُجهت إلى الشرطي تهمة القتل العمد وأعيد إلى الحبس الاحتياطي الخميس.

وأعلن ليينار أنه سوف يستأنف قرار الحبس صباح الجمعة.
 

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