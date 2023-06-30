عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مجهول

صفاء جابر، عضو مجلس
صفاء جابر، عضو مجلس النواب

هنأت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب ، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والشعب المصري ، بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو العظيمة قائلة : تظل ثورة 30 يونيو من أعظم الثورات في تاريخ مصر الحديثة ، وعلامة فارقة في تاريخ  المصريين بعد أن انقذت مصر من مصير مجهول كانت تحكمه جماعة الاخوان الإرهابية والتي أردت طمس هوية الشعب المصري لولا تلك الثورة الخالدة.


وأكدت "جابر" في تصريحات خاصة لصدى البلد أن ثورة 30 يونيو أعادت مصر للمصريين مرة آخري ، ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة، وأعادت الأمن والاستقرار الشارع المصري ،وعادت مصر دولة قوية مستقرة لها دورها وثقلها في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه بعد نجاح ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لتبدأ مصر مرحلة من البناء المستمر والعمل  من اجل ان تسترد مكانتها .


وأشارت "جابر" إلى أن مصر منذ تولي الرئيس السيسي، عادت لها مكانتها علي كافة الأصعدة، خارجيا  فبعد تجميد عضوية مصر  في الاتحاد الأفريقي  في 2013 ، عادت مرة اخري وتولت رئاسة الاتحاد الأفريقي ، وكذلك الزيارات الخارجية للرئيس السيسي والعلاقات مع كافة دول العالم ،كمت فازت مصر بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة خلال العامين 2016-2017 الامر الذى فرض على الدبلوماسية المصرية وتابعت : ونجحت مصر أيضاً في تحقيق طفرة داخليا في كافة المجالات، والذي جعل مصر تصمد أمام الأزمات الأخيرة كأزمة كورونا ،والحرب الروسية الأوكرانية.


ووجهت عضو البرلمان التهنئة للقوات المسلحة المصرية التي إنحازت للشعب المصري وإرادته ، مشيرة أن القوات المسلحة نجحت في مواجهة الإرهاب الذي صدرته جماعة الإخوان الإرهابية وتطهير مصر من الإرهاب.  

صفاء جابر مجلس النواب عبدالفتاح السيسي السيسي جماعة الإخوان الإرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

شهيدة العلم.. أداء صلاة الجنازة على الطالبة الإندونيسية عقب صلاة الجمعة بالأزهر

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

إمام عاشور يتلاعب بكبار الدوري| بيراميدز يدخل الصفقة.. الأهلي يبتعد.. والزمالك يُمنِي نفسه

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

ترشيحاتنا

أقر الوصاية على عرش فاروق.. محطات في حياة محمد توفيق رئيس وزراء مصر

طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

انفوجراف.. إقليم الاسكندرية يتحكم في 60% من تجارة مصر

الزمالك اليوم.. عودة إمام عاشور.. أوسوريو يطلب صفقتين قبل البطولة العربية

مليون و200 ألف حاج.. صحن الحرم يمتلئ بأكبر طاقة في صلاة الجمعة

تصرف غريب.. شاهد| بايدن يغادر مقابلة تلفزيونية قبل انتهاءها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في منتصف الليل.. تمساح يتسلل إلى منزل عائلة أمريكية| صور

سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة.. رقم خرافي

رموز القوة الناعمة يتقدمون صفوف ثورة 30 يونيو.. صور

احذر.. هذه الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ الخرف

فيديو

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ