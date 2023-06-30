برلمانية: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مجهول

هنأت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب ، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والشعب المصري ، بالذكري العاشرة لثورة 30 يونيو العظيمة قائلة : تظل ثورة 30 يونيو من أعظم الثورات في تاريخ مصر الحديثة ، وعلامة فارقة في تاريخ المصريين بعد أن انقذت مصر من مصير مجهول كانت تحكمه جماعة الاخوان الإرهابية والتي أردت طمس هوية الشعب المصري لولا تلك الثورة الخالدة.



وأكدت "جابر" في تصريحات خاصة لصدى البلد أن ثورة 30 يونيو أعادت مصر للمصريين مرة آخري ، ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة، وأعادت الأمن والاستقرار الشارع المصري ،وعادت مصر دولة قوية مستقرة لها دورها وثقلها في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه بعد نجاح ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لتبدأ مصر مرحلة من البناء المستمر والعمل من اجل ان تسترد مكانتها .



وأشارت "جابر" إلى أن مصر منذ تولي الرئيس السيسي، عادت لها مكانتها علي كافة الأصعدة، خارجيا فبعد تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي في 2013 ، عادت مرة اخري وتولت رئاسة الاتحاد الأفريقي ، وكذلك الزيارات الخارجية للرئيس السيسي والعلاقات مع كافة دول العالم ،كمت فازت مصر بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة خلال العامين 2016-2017 الامر الذى فرض على الدبلوماسية المصرية وتابعت : ونجحت مصر أيضاً في تحقيق طفرة داخليا في كافة المجالات، والذي جعل مصر تصمد أمام الأزمات الأخيرة كأزمة كورونا ،والحرب الروسية الأوكرانية.



ووجهت عضو البرلمان التهنئة للقوات المسلحة المصرية التي إنحازت للشعب المصري وإرادته ، مشيرة أن القوات المسلحة نجحت في مواجهة الإرهاب الذي صدرته جماعة الإخوان الإرهابية وتطهير مصر من الإرهاب.