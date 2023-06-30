عربية النواب: 30 يونيو أنقذت مصر والمنطقة من مخططات الفتنة لتقسيم البلاد

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن ثورة 30 يونيو كانت صاحبة الفضل فى إنقاذ البلاد والمنطقة العربية من المخططات الإرهابية والفتنة التي استهدفت بها الجماعات الدموية تقسيم البلاد وإدخالها فى حروب أهلية وكشفت عن درجة الوعى التي يتمتع بها المصريون ونضجهم الفكري والسياسي حيث أعلنوا رفضهم التام لمحاولات النيل من مصر وأمنها واستقرارها متوجهاً بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصري بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على هذه الثورة التاريخية.



وثمن " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم الدور الرائع لقواتنا المسلحة الباسلة فى حماية البلاد من جحيم الحروب غير المتكافئة بين الجماعات المسلحة والمواطنين العزل بالإضافة إلى حجم المشروعات التنموية القومية التى تم تنفيذها فى كافة القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد القومى كما ثمن على الجهود الأمنية المبذولة من قبل أبطال القوات المسلحة والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار.



وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة إلى أن المصريين يثمنون ويقدرون الجهود الأمنية الكبيرة التى يتفانى أبطال الجيش والشرطة فى تقديمها لنشر الأمن والأمان على الجميع ونجاح مصر قيادة وشعبا فى مواجهة الإرهاب معرباً عن أمله فى يعم الأمن والاستقرار والرخاء على مصر والوطن العربى كاملا، ومشيدا بجهود القيادة السياسية لإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة فى المنطقة.