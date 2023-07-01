5 موارد لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.. اعرفها

حدد قانون أعضاء المهن الطبية، عدد من الموارد التي بموجبها تستخدم في تمويل صندوق التعويض عن مخاطر المهنة.

ويستهدف الصندوق تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق.

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وطبقا للقانون، تتكون موارد الصندوق مما يأتي:



1- نسبة 5% من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود 1، 2، 3، 4) من المادة ( 6 ) من هذا القانون.



2- نسبة 5٪ من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز.



3_نسبة 5% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.



4_نسبة 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.



5_عائد استثمار أموال الصندوق.