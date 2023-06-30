بعثة منتخب تنس الطاولة تتوجه إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا للناشئين

غادرت بعثة منتخب مصر لتنس الطاولة للناشئين والناشئات تحت 15 و 19 سنة، صباح اليوم متجهة إلى مدينة أغادير المغربية للمشاركة في بطولة إفريقيا، المؤهلة لبطولة العالم بسلوفاكيا، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 وحتى 8 يوليو المقبل.

الجاهز الفني والإداري

ويترأس بعثة المنتخب الوطني، محمود لاشين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بينما يقود المنتخب المصري للناشئين تحت 15 و19 سنة فنيًا شريف ضياء، ويقود منتخب الناشئات أشرف عباس.

قائمة منتخب مصر للناشئين

وتضم قائمة الناشئين تحت 15 سنة كلًا من: ” حمزة خالد، عبد الملك أشرف صبحي، يوسف أحمد، عمر هاني، وياسين الصيرفي”، بينما تضم قائمة الناشئين تحت 19 سنة كلًا من: ”مروان جمال، بدر محمود، ياسين ياسر جابر، ياسين وائل”.

قائمة منتخب مصر للناشئات

وجاءت قائمة الناشئات تحت 15 سنة كالآتي:- ”حبيبة البسيوني، نور صلاح، ملك طارق، خديجة الحاكم، يارا البدوي”، بينما تضم قائمة الناشئات تحت 19 سنة كلًا من: ”فريدة البدوي، رؤى الناجي، مريم يونس، هنا أحمد”.

على صعيد آخر قدمت هنا جودة، لاعبة منتخب مصر والنادي الأهلي، اعتذارا عن المشاركة في البطولة.