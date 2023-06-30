عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء تفويج حجاج السياحة من مشعر منى بعد إنهاء الرجم ثاني أيام التشريق

حجاج
حجاج

بدأت شركات السياحة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم تنفيذ خطة تفويج حجاجهم من مشعر منى بعد انتهاء الحجاج متعجلين من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق .

ورغم الزحام في مشعر مني وفي الطرق المؤدية الي جسر الجمرات إلا أن عملية تفويج حجاج السياحة لمغادرة مشعر منى لم تشهد حتى الآن أزمات أو مشاكل كبرى ، ساهم في ذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة السلطات السعودية لتنظيم حركة الحجيج والحفاظ علي راحتهم وسلامتهم ، بجانب خبرة شركات السياحة المصرية ومشرفيها التي مكنتهم من اختيار الوقت والطرق التي تبعد افواج حجاجها عن الزحام والتدافع .

ونجح عدد من شركات السياحة في التنسيق لإدخال الاتوبيسات الخاصة بها الي اقرب مكان للمخيمات .. وبعض الشركات قام بنقل أمتعة الحجاج الى الفنادق مباشرة.

وتتابع البعثة الرسمية للحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والاثار على مدار الساعة عمليات تفويج الحجاج ومغادرتهم لمشعر منى والتي من المتوقع أن تستمر حتى صباح  غد السبت ،وأصدرت البعثة تعليمات مشددة لمندوبي شركات السياحة باخطار البعثة أولا بأول بأية تطورات في عمليات التفويج ، كما تم تكليف مشرفي البعثة بمتابعة تفويج الحجاج حتي مغادرة اخر حاج لمشعر مني.

واكدت سامية سامي ان البعثة تابعت علي مدار الساعات الماضية أحوال الحجاج في المخيمات خلال تواجدهم بمشعر مني للإطمئنان علي أحوالهم والاستعداد لمغادرة مني.

واوضحت أنه تمت المتابعة داخل المخيمات المخصصة للحج السياحى الخمس نجوم والاقتصادي ،وتواجد مفتشى الوزارة بين الحجاج بمنطقة المشاعر لحل المشكلات التى يمكن أن تواجههم ،مشيرة إلى أن هناك التزام كبير من جانب شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج.

واضافت أن وجود الوعاظ والمشايخ في المخيمات ساهم كثيراً فى التخفيف علي الحجاج خاصة الفتوي بجواز الرجم علي مدار الساعة لتجنب التزاحم والتدافع بجسر الجمرات والطرق المؤدية إليه للحفاظ على أرواح الحجاج.

وأكدت رئيس البعثة أن عملية تفويج الحجاج من مشعر منى تسير كما هو مخطط لها حتي الآن معربة عن أملها أن تنتهي علي خير للحجاج.

تجميع المخالفات

وأكد ناصر تركي أن البعثة بذلت جهدا كبيرا لمتابعة أحوال الحجاج خاصة منذ تصعيدهم إلى جبل عرفات وحتي الآن وسوف تستمر المتابعة حتي عودة اخر حاج الي مصر بسلام.

 وأضاف تركي ان حجاج السياحة بعد ان يعودوا من منى سوف تتفرق اتجاهاتهم، منهم من يعود إلي مصر بعد انتهاء الحج وزيارة المدينة ومنهم من يمكث في مكة عدة أيام ومن يتوجه إلي المدينة المنورة وسوف تقوم البعثة بمتابعتهم . 

واضاف ان هناك تنسيق تام داخل البعثة وذلك لمتابعة حالة الحجاج ورصد اي قصور تم من مراكز خدمة الحجيج لاتخاذ الموقف المناسب لمعاقبة المقصرين.

وقد تلقت بعثة الحج السياحي بلاغات من عدة شركات سياحة ضد شركة رواف مني التي تقدم خدمات الإعاشة( الطوافة ) لحجاج السياحة بمني وعرفات حول نقص الخدمات المقدمة للحجاج بمني وعرفات والتي تناقض البنود الواردة في العقد المبرم ما بين غرفة شركات السياحة المصرية وشركة رواف مني .
 

البعثة الرسمية للحج البعثة الرسمية للحج السياحي السلطات السعودية الطواف الطوافة أيام التشريق تنظيم حركة الحجيج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة لاعب بمنتخب مصر للملاكمة وصديقه في تصادم بحدائق الأهرام

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

إمام عاشور يتلاعب بكبار الدوري| بيراميدز يدخل الصفقة.. الأهلي يبتعد.. والزمالك يُمنِي نفسه

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

حماية المستهلك يعتذر للمواطنين بعد ارتفاع أسعار السجائر بشكل غير رسمي

ترشيحاتنا

بدء تفويج حجاج السياحة من مشعر منى بعد إنهاء الرجم ثاني أيام التشريق

شهيدة العلم.. أداء صلاة الجنازة على الطالبة الإندونيسية عقب صلاة الجمعة بالأزهر

مظاهرات أمام منازل قادة إسرائيل ضد التعديلات القضائية

روسيا تخرج دائما قوية من المحن.. لافروف عن الغرب: نحن نشكر قلقهم

سعر رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة| صور

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ الخرف

هذه آخر كلماته.. وفاة أكبر حجاج إيران سنا بعد إتمامه شعائر الحج

بكاش مايوه... إيمان العاصي تستعرض أناقتها على البحر

كانز فاضية.. فيديو يشرح الانفجار الداخلي للغواصة تيتان بطريقة بسيطة| شاهد

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ