بدء تفويج حجاج السياحة من مشعر منى بعد إنهاء الرجم ثاني أيام التشريق

بدأت شركات السياحة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم تنفيذ خطة تفويج حجاجهم من مشعر منى بعد انتهاء الحجاج متعجلين من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق .

ورغم الزحام في مشعر مني وفي الطرق المؤدية الي جسر الجمرات إلا أن عملية تفويج حجاج السياحة لمغادرة مشعر منى لم تشهد حتى الآن أزمات أو مشاكل كبرى ، ساهم في ذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة السلطات السعودية لتنظيم حركة الحجيج والحفاظ علي راحتهم وسلامتهم ، بجانب خبرة شركات السياحة المصرية ومشرفيها التي مكنتهم من اختيار الوقت والطرق التي تبعد افواج حجاجها عن الزحام والتدافع .

ونجح عدد من شركات السياحة في التنسيق لإدخال الاتوبيسات الخاصة بها الي اقرب مكان للمخيمات .. وبعض الشركات قام بنقل أمتعة الحجاج الى الفنادق مباشرة.

وتتابع البعثة الرسمية للحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والاثار على مدار الساعة عمليات تفويج الحجاج ومغادرتهم لمشعر منى والتي من المتوقع أن تستمر حتى صباح غد السبت ،وأصدرت البعثة تعليمات مشددة لمندوبي شركات السياحة باخطار البعثة أولا بأول بأية تطورات في عمليات التفويج ، كما تم تكليف مشرفي البعثة بمتابعة تفويج الحجاج حتي مغادرة اخر حاج لمشعر مني.

واكدت سامية سامي ان البعثة تابعت علي مدار الساعات الماضية أحوال الحجاج في المخيمات خلال تواجدهم بمشعر مني للإطمئنان علي أحوالهم والاستعداد لمغادرة مني.

واوضحت أنه تمت المتابعة داخل المخيمات المخصصة للحج السياحى الخمس نجوم والاقتصادي ،وتواجد مفتشى الوزارة بين الحجاج بمنطقة المشاعر لحل المشكلات التى يمكن أن تواجههم ،مشيرة إلى أن هناك التزام كبير من جانب شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج.

واضافت أن وجود الوعاظ والمشايخ في المخيمات ساهم كثيراً فى التخفيف علي الحجاج خاصة الفتوي بجواز الرجم علي مدار الساعة لتجنب التزاحم والتدافع بجسر الجمرات والطرق المؤدية إليه للحفاظ على أرواح الحجاج.

وأكدت رئيس البعثة أن عملية تفويج الحجاج من مشعر منى تسير كما هو مخطط لها حتي الآن معربة عن أملها أن تنتهي علي خير للحجاج.

تجميع المخالفات

وأكد ناصر تركي أن البعثة بذلت جهدا كبيرا لمتابعة أحوال الحجاج خاصة منذ تصعيدهم إلى جبل عرفات وحتي الآن وسوف تستمر المتابعة حتي عودة اخر حاج الي مصر بسلام.

وأضاف تركي ان حجاج السياحة بعد ان يعودوا من منى سوف تتفرق اتجاهاتهم، منهم من يعود إلي مصر بعد انتهاء الحج وزيارة المدينة ومنهم من يمكث في مكة عدة أيام ومن يتوجه إلي المدينة المنورة وسوف تقوم البعثة بمتابعتهم .

واضاف ان هناك تنسيق تام داخل البعثة وذلك لمتابعة حالة الحجاج ورصد اي قصور تم من مراكز خدمة الحجيج لاتخاذ الموقف المناسب لمعاقبة المقصرين.

وقد تلقت بعثة الحج السياحي بلاغات من عدة شركات سياحة ضد شركة رواف مني التي تقدم خدمات الإعاشة( الطوافة ) لحجاج السياحة بمني وعرفات حول نقص الخدمات المقدمة للحجاج بمني وعرفات والتي تناقض البنود الواردة في العقد المبرم ما بين غرفة شركات السياحة المصرية وشركة رواف مني .

