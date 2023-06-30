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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط : نتوّج مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

أحمد ابو الغيط الأمين
أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من جدة، إن سوريا لها دورا حضريا بارزا في هذه المنطقة علي مر تاريخها وهي دولة مؤسسة في هذه الجامعة وان الجميع يتطلع إلى تفاعل إيجابي مع هذا الحراك العربي لصالح شعبها وتعزيزا لدورها وحضورها. 
 

وأشار أبو الغيط، إلى أن الجامعة العربية تلمس مواقف إيجابية مع  دول الجوار وإدارتها مع علاقتها بالمنطقة العربية قائلا " أتحدث عن إيران وتركيا على وجه التحديد"، وأن الجامعة تنشد علاقات تقوم على الاحترام المتبادل ومبدأ السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

 

وأكمل امين عام جامعة الدول العربية،  أنه في سياق هذا المقال يجب الترحيب بالاتفاق إلى ما تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيجين بمبادرة مشكورة و محمودة من الرئيس الصيني وتتطلع الجامعة إلى ان  يمثل هذا الاتفاق أن يكون خطوة حاسمة لحل الخلافات والنزاعات الإقليمية بالطرق الدبلوماسية وتأسيس لعلاقة جديدة قوامها حسن الحوار وأحترم السيادة والالتزام بميثاق مبادئ الأمم المتحدة الناظمة للعلاقات بين الدول.

 

 

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