أبو الغيط: من حسن الطالع انعقاد قمتين عربيتين خلال عام

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من جدة، إن المنطقة العربية مرت خلال الفترة الماضية منذ انعقاد قمة الجزائر منذ سبتمبر الماضى بعدد من الأحداث والتطورات التي تستحق التوقف عندها، وانه من حسن الطالع أن تنعقد قمتان عربيتان في أقل من عام في هذه الظروف التي أقل ما يقال في وصفها إلى "استثنائية وضاغطة" فما زالت البيئة العربية العالمية حافلة بالمخاطر والأزمات.



وأذاعت قناة أكسترا نيوز كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمدأبو الغيط، حيث قال إن بعض هذه الأزمات لم تشهد الساحة الدولية مثيلا لها منذ عقود طويلة، وامتدت آثارها وتبعاتها إلى كل بقعة في العالم مخلفة مخاوف جمة و مخاطر كبيرة مع إنعدام اليقين.

ولفت أبو الغيط إلى أن صراع القوي الكبري الذي تمثل الحرب في أوكرانيا واحدة من حلقاتها تقسم الأمن العالمي وتشيع الإضطراب في الإقتصاد الدولي وتضع على كاهل الكثير من الدول التكاليف الإضافية.



