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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: سماح دولة السويد بحرق المصحف اعتداء سافر على العقيدة الإسلامية

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ‏سماح دولة السويد بحرق ‎المصحف الشريف ليس حرية بل هو اعتداء سافر ومدان على صلب العقيدة الاسلامية.

وتساءل أبو الغيط عبر حسابه الرسمي على "تويتر"  هل هذه هي الحرية التي ترغب ‎أوروبا في تصديرها؟! هذا تصرف غير مسؤول يضع الكل في مأزق ويغذي التطرف ومناصريه من جميع الجهات.

وكان أحد المتظاهرين أضرم النار في نسخة من المصحف في احتجاج صغير خارج مسجد ستوكهولم الكبير الأربعاء، تزامنا مع بدء عيد الأضحى، في العاصمة السويدية.

وسمحت الشرطة بإقامة الاحتجاج بعد أن قضت المحاكم بخطأ الشرطة في منع التجمعات التي يطلب تنظيمها في الفترة الأخيرة وكان يخطط فيها لإحراق المصحف.
 

الأمين العام لجامعة الدول العربية العقيدة الإسلامية المصحف الشريف جامعة الدول العربية مسجد ستوكهولم

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