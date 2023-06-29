أبو الغيط: سماح دولة السويد بحرق المصحف اعتداء سافر على العقيدة الإسلامية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ‏سماح دولة السويد بحرق ‎المصحف الشريف ليس حرية بل هو اعتداء سافر ومدان على صلب العقيدة الاسلامية.

وتساءل أبو الغيط عبر حسابه الرسمي على "تويتر" هل هذه هي الحرية التي ترغب ‎أوروبا في تصديرها؟! هذا تصرف غير مسؤول يضع الكل في مأزق ويغذي التطرف ومناصريه من جميع الجهات.

وكان أحد المتظاهرين أضرم النار في نسخة من المصحف في احتجاج صغير خارج مسجد ستوكهولم الكبير الأربعاء، تزامنا مع بدء عيد الأضحى، في العاصمة السويدية.

وسمحت الشرطة بإقامة الاحتجاج بعد أن قضت المحاكم بخطأ الشرطة في منع التجمعات التي يطلب تنظيمها في الفترة الأخيرة وكان يخطط فيها لإحراق المصحف.

