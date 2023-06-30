عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط : سوريا موقفها بارز في المنطقة ودولة مؤسسة بالجامعة العربية

سوريا
سوريا

قال أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من جدة، إن سوريا لها دورا حضريا بارزا في هذه المنطقة علي مر تاريخها وهي دولة مؤسسة في هذه الجامعة وان الجميع يتطلع إلى تفاعل إيجابي مع هذا الحراك العربي لصالح شعبها وتعزيزا لدورها وحضورها. 
 

وأشار أبو الغيط، إلى أن الجامعة العربية تلمس مواقف إيجابية مع دول الجوار وإدارتها مع علاقتها بالمنطقة العربية قائلا " أتحدث عن إيران وتركيا على وجه التحديد"، وأن الجامعة تنشد علاقات تقوم على الاحترام المتبادل ومبدأ السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

 

وأكمل امين عام جامعة الدول العربية،  أنه في سياق هذا المقال يجب الترحيب بالاتفاق إلى ما تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيجين بمبادرة مشكورة و محمودة من الرئيس الصيني وتتطلع الجامعة إلى ان  يمثل هذا الاتفاق أن يكون خطوة حاسمة لحل الخلافات والنزاعات الإقليمية بالطرق الدبلوماسية وتأسيس لعلاقة جديدة قوامها حسن الحوار واحترام السيادة والالتزام بميثاق مبادئ الأمم المتحدة الناظمة للعلاقات بين الدول.

 

 حكومة اليمين الاسرائيلي التي تباشر سياسة بالغة التطرف 
وأكد أبو الغيط، أن الوضع في الأراضي المحتلة وفلسطين يقترب من مرحلة الانفجار وأن استمرار الإحتلال وإغلاق الطريق أمام التسوية التي تسمح بإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية هي الأسباب الرئيسية والجذرية لما يعانيه الفلسطينيون، ولمن زاد على هذه المعاناة في الشهور الأخيرة  عاملا جديدا يتمثل في حكومة اليمين الاسرائيلي التي تباشر سياسة بالغة التطرف والتهور أدت إلى زيادة منسوب العنف منذ بداية العام الحالي على نحو بالغ الخطورة  ويمر بما هو أسوأ، مشددا على أن مبادرة السلام العربية التي بكافة عناصرها تظل الخيارالاستراتيجي الأول لانهاء الاحتلال قائلا" نحمل الحكومة الإسرائيلية عن هذا التدهور الخطير في الوضع وأن ممارستها المنفلتة ونهجها المتطرف سينعكس على العالم العربي معها وفق محددات السلام العربية".

 

 

سوريا ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الحراك العربي الأراضي المحتلة فلسطين العالم العربى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

ترشيحاتنا

حكم قراءة القرآن من التليفون المحمول .. هل مثل ثواب المصحف

آلاف الحجاج يغادرون مكة بعد إتمام مناسك الفريضة

في ختام قمة بروكسل .. هذه قرارات المجلس الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا

قرارات عاجلة من الرئيس الفرنسي لمواجهة تزايد العنف في البلاد

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

موجودة من 4.6 مليار سنة.. قصة اليوم العالمي للكويكبات 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. علامات في الممبار تصيب بالأمراض| ارميه فورا

الهوجويد.. أخطر نبات في بريطانيا يسبب مأساة لمراهق| صور

نشرة المرأة والصحة.. سعر قميص عمرو دياب.. نصائح لتخزين لحوم الأضحية لفترة طويلة

طريقة عمل فتة اللسان.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

صراع بين الأهلي وبيراميدز لخطف لاعب الزمالك السابق.. فيديو جراف

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ