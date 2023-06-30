حقيقة أم وهم.. هل القهوة منشط جيد للبشر خلال ساعات النهار؟

يعتقد الكثير من البشر أن احتساء القهوة بمقدار معين يحسن من مزاج وكفائة الشخص لساعات خلال اليوم مما يساعد على ممارسة النشاطات اليومية بشكل أفضل.



ودرس علماء برتغاليون حالات شاربي القهوة لفهم ما إذا كان تأثير اليقظة هذا يعتمد على خصائص الكافيين، أو ما إذا كان يتعلق بتجربة شرب القهوة.

وقال البروفيسور نونو سوزا من جامعة مينهو، المؤلف المقابل للدراسة في «فرونتيرز» «هناك توقع شائع بأن القهوة تزيد من اليقظة والأداء الحركي. وعندما نحصل على فهم أفضل للآليات الكامنة وراء ظاهرة بيولوجية، فإننا نفتح مسارات لاستكشاف العوامل التي قد تعدلها وحتى الفوائد المحتملة لتلك الآلية».

ومن أجل ذلك، قام العلماء بتجنيد الأشخاص الذين شربوا كوبًا واحدًا على الأقل من القهوة يوميًا وطلبوا منهم الامتناع عن تناول أو شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لمدة ثلاث ساعات على الأقل قبل الدراسة.

وأثناء عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، طُلب من المشاركين الاسترخاء.

وبسبب التأثيرات الكيميائية العصبية المعروفة لشرب القهوة، توقع العلماء أن تظهر فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أن الأشخاص الذين شربوا القهوة لديهم تكامل أعلى للشبكات المرتبطة بقشرة الفص الجبهي، المرتبطة بالذاكرة التنفيذية، وشبكة الوضع الافتراضي، حيث تشارك في عمليات الاستبطان والتفكير الذاتي.

فوجدوا أن اتصال شبكة الوضع الافتراضي قد انخفض بعد شرب القهوة وبعد تناول الكافيين، ما يشير إلى أن تناول الكافيين أو القهوة جعل الناس أكثر استعدادًا للانتقال من الراحة إلى العمل في المهام، وذلك وفق ما نشر موقع «ميديكال إكسبريس» الطبي المتخصص.

ومع ذلك، فقد أدى شرب القهوة أيضًا إلى زيادة الاتصال في الشبكة المرئية العليا وشبكة التحكم التنفيذية المناسبة.

ولم يحدث هذا عندما تناول المشاركون الكافيين فقط.

وبعبارة أخرى، إذا كنت لا تريد أن تشعر باليقظة فحسب، فإن الكافيين وحده لن يفيدك.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أنه من الممكن أن تسبب تجربة شرب القهوة بدون الكافيين هذه الفوائد؛ فلم تستطع هذه الدراسة التفريق بين تأثيرات التجربة وحدها وبين التجربة المقترنة بالكافيين.